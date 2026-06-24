ガールズグループ「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ」が７月２９日に行う２度目の単独コンサートをＣＳテレ朝チャンネルが午後６時半より独占生中継することが２４日、分かった。

秋元康氏プロデュースの「ＩＤＯＬ３・０ ＰＲＯＪＥＣＴ」オーディションで最終審査に残りながらも不合格となった１７人が「ＦＩＮＡＬＩＳＴ」の名義でグループを結成。約１年の下積み期間を経て、２０２４年１０月に新グループとして結成された。昨年１月に初のデジタルシングル「Ｉ Ｌ Ｕ」でメジャーデビュー。現在は１６人で活動している。

これまで４枚のデジタルシングルをリリース。今年２月にはデビュー１周年を記念し、初の単独公演を成功させたばかり。勢いに乗る１６人のパフォーマンスが注目される。

綾瀬ことりは「このコンサートでは、私たちＲａｉｎ Ｔｅｅがこれまで積み重ねてきた努力や成長をお見せできる特別なステージにしたいですし、メンバー一人一人の個性や、このメンバだからこそ作れるパフォーマンスをお届けできるように精一杯頑張ります！ この放送をきっかけに初めてＲａｉｎＴｒｅｅを知ってくださる方も、いつも応援してくださる皆さんも、全員に楽しんでいただけるコンサートにしたいと思っています！ Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅと忘れられない夏の日にしましょう！」とコメントを寄せている。