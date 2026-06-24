Hey! Say! JUMP山田涼介、timeleszメンバーとの食事会エピソード告白「すっごく高かったんですよ」
【モデルプレス＝2026/06/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、23日放送の日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。timelesz（タイムレス）のメンバーと食事会をした時のエピソードを明かした。
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この日の放送で番組MCの松島聡は「山田くんが出演されていたフェスにtimeleszも出演したんですけど、その後にお食事に連れて行ってくださった」とフェスの共演後に山田がtimeleszを食事会に連れて行ってくれたと告白。すると山田は「人数もたくさんいてすっごく高かったんですよ。びっくりするくらい」と口にし、スタジオの笑いを誘っていた。
このエピソードにファンからは「まさかこんな話が聞けるなんて」「素敵な先輩」「全員分奢るの流石」「気前が良すぎる」「一緒にご飯食べてるの嬉しすぎて泣く」といった声がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆山田涼介、timeleszメンバーと食事会へ
この日の放送で番組MCの松島聡は「山田くんが出演されていたフェスにtimeleszも出演したんですけど、その後にお食事に連れて行ってくださった」とフェスの共演後に山田がtimeleszを食事会に連れて行ってくれたと告白。すると山田は「人数もたくさんいてすっごく高かったんですよ。びっくりするくらい」と口にし、スタジオの笑いを誘っていた。
◆山田涼介とtimelesz食事会エピソードに反響
このエピソードにファンからは「まさかこんな話が聞けるなんて」「素敵な先輩」「全員分奢るの流石」「気前が良すぎる」「一緒にご飯食べてるの嬉しすぎて泣く」といった声がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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