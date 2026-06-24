人気アイドルメンバー「金髪もだいすき？」印象ガラリの加工ショットに「違和感ない」「海外のお人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが6月22日、自身のInstagramを更新。金髪姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「2次元級のビジュアル」17歳人気アイドル、雰囲気ガラリの金髪ショット
若葉は「金髪もだいすき？」とつづり、エフェクトで髪色を金に変えた姿を動画で公開。普段の濃いブラウンの髪色とはガラリと印象が異なる、透明感あふれる金髪姿を披露している。
この投稿に「美少女すぎる」「透明感が増してる」「ハイトーンも似合う」「海外のお人形さんみたい」「雰囲気変わるけど違和感ない」「2次元級のビジュアル」「可愛くて最高」「髪型も可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「2次元級のビジュアル」17歳人気アイドル、雰囲気ガラリの金髪ショット
◆若葉のあ、エフェクトで金髪に変身
若葉は「金髪もだいすき？」とつづり、エフェクトで髪色を金に変えた姿を動画で公開。普段の濃いブラウンの髪色とはガラリと印象が異なる、透明感あふれる金髪姿を披露している。
◆若葉のあの投稿に反響
この投稿に「美少女すぎる」「透明感が増してる」「ハイトーンも似合う」「海外のお人形さんみたい」「雰囲気変わるけど違和感ない」「2次元級のビジュアル」「可愛くて最高」「髪型も可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】