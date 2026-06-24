仕事帰りや外出先から戻り自分の自転車に向かうと、そこには「先客」が。そんなシュールな光景が今SNSで話題だ。



【写真】わが家のような表情で自転車カゴに居座る猫ちゃん

自転車を堂々と占拠し持ち主をじっと見つめる猫の姿。画像では、猫が「ここは自分の場所だ」と言わんばかりの風格で座り込み、困惑する投稿者と対峙する様子が収められている。投稿は「これは乗れない！」と話題となり、23万いいねを獲得した。この顛末（てんまつ）について投稿主のまごさん（@mago_zzzz）に話を聞いた。



――猫ちゃんを発見した時の状況について



まご：駅の駐輪場で、さあ自転車に乗ろうとした瞬間の出来事で、本当にびっくりしました！まさか自分の自転車に猫が鎮座しているなんて夢にも思いませんから。それも、こちらが近づいても逃げるどころか、じっと座り込んでこっちをずっと見つめてきたんです。その真っ直ぐで力強い眼差しに、思わず「えっ……！」と声が出てしまいました。まるで私が不審者であるかのような、堂々とした「主」の風格でしたね。



――その後、猫ちゃんはどうなったのでしょうか。



まご：どう対応しようか迷いつつ、まずは帰る準備として精算機でお金を払って、ふと自転車の方へ戻ってみると、あんなに動かなかった猫がもういなくなっていました！ほんの一瞬、目を離した隙の出来事で、去り際は実にあっさりとしたものでした。



――その後、その猫ちゃんに再会することはありましたか？



まご：驚くことに、翌朝また同じ駐輪場へ行ってみたんです。すると、昨日のあの子だけでなく、同じ場所に5匹くらいの猫たちが集まっていたんです！どうやらあの場所は地域猫たちの集会所になっていたようです。



◇ ◇



SNSでは「かわいいお客さん！」「残念ながらその自転車はもうあなたのものではない」「連れて帰ってほしい目をしている」などの反響が寄せられた。



猫に選ばれた自転車、という特別な体験。次はどの自転車が彼らの集会場に指定されるのか。駐輪場を通る楽しみが、また一つ増えたと言えるだろう。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）