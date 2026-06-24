サッカーJ2のモンテディオ山形は、ディフェンダー2人の完全移籍加入と、ミッドフィルダー1人の完全移籍を発表しました。



モンテディオ山形は、ジュビロ磐田からディフェンダーの森岡陸選手（27）が完全移籍で加入すると発表しました。森岡選手は静岡県出身で、身長181cm、右利きのディフェンダーです。これまでジュビロ磐田でプレーし、J1通算22試合、J2通算25試合に出場しています。

また、鹿児島ユナイテッドFCからはディフェンダーの杉井颯選手（26）が完全移籍で加入します。杉井選手は千葉県出身で、身長177cm、左利きのディフェンダーです。J3リーグを中心に経験を積み、J3通算157試合に出場するなど、豊富な実戦経験を持っています。

一方で、ミッドフィルダーの田中渉選手（25）が鹿児島ユナイテッドFCへ完全移籍することも発表されました。田中選手は山形では2023年と去年からプレーし、50試合に出場しています。

森岡選手は「J1昇格のために自分の持てる力をすべて注ぐ」とコメントし、杉井選手も「J2優勝とJ1昇格という目標達成できるように精一杯頑張る」と意気込みを語りました。田中選手は「山形での2年半は本当に幸せだった」と感謝を述べ、「鹿児島で自分の力を証明する」と新天地での活躍を誓いました。