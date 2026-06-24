安田大サーカスのクロちゃんが２３日、テレビ東京「あちこちオードリー」で、「今年の目標はリチとの復縁」と断言した。

オードリー若林から、新しい恋愛は？と聞かれたクロちゃんは「今年の目標がリチとの復縁なんですけど」と言い出し、若林も「もういいって」と苦笑い。クロちゃんは「だから、オレはやっぱり持ってますよ」といってリチさんに渡すはずだった１６３万円の婚約指輪を取りだした。

そして今でもリチさんとは「２週間に１度くらい会ってます」と言い出し、その理由について「フラれた時に悲しすぎたから、次の日にＬＩＮＥで『友達に戻りませんか』って。『いいよ』って」と友達として関係を続けたいと懇願したからと説明した。

その後、「新しい彼女を作らないとってまずは六本木のキャバクラに行って、そこでめちゃくちゃ可愛い子がいて、後日、友達に写真を見せたら『金髪にしたリチちゃんじゃん』って」と指摘されたという。さらに名古屋のキャバクラでも、お気に入りの女性が「これもリチちゃんに似てる」と言われたことから「港、港でリチを作ろうとしてるんだなって、リチを意識するようになって、やっぱりリチが好きってなりました！」と宣言。そして「リチー！リチー！」と絶叫し、若林も「怖い。怪談だよ」と苦笑していた。

クロちゃんは「水曜日のダウンタウン」の企画でリチさんと交際を開始するも、昨年１月に破局している。