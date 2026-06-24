ダイアモンド☆ユカイ（64）が24日、東京・SHIBUYA109渋谷店店頭イベントスペースで行われた米アニメ映画「トイ・ストーリー5」（アンドリュー・スタントン、ケナ・ハリス監督、7月3日公開）公開記念歌唱イベントに登壇。作曲家ランディ・ニューマンが生み出したシリーズを象徴する楽曲で、自身も1995年（平7）の第1作から歌い続けてきた「君はともだち」を歌唱した。

ユカイは、ともに登壇した元AKB48の前田敦子（34）に「渋谷のど真ん中で！ センター、奪ってすみません！」と断りを入れてから、熱く歌唱。「気持ちいいね！ ストリートミュージシャンになった、良い気分だね」と満面の笑みを浮かべた。

同曲への思いを聞かれ、ユカイは「まさしく、ともに生きてきたと言っても過言ではない、まさに相棒。つらい時も楽しい時も歌ってきた。今も歌っています」と口にした。「キャラクターが、個性的だよね。内の子ども、思春期になって大分、言うことは聞かなくなった。長女のニーチェはウッディ、息子はグリーンメンをやってました。（双子の息子の1人）頼音はスリンキー」などと語った。

ニーチェこと、長女の田所新菜（16＝井村ASC）は、5月のアーティスティックスイミング（AS）日本選手権で4位に入賞している。ユカイは「娘はオリンピックを目指していて、大阪に行った。行く前に（19年公開の）4を見て（キャラクターの）フォーキーを、いっぱい作ってくれた。家族で遊んだ」と、新菜との思い出を明かした。「今は思春期で大変ですけど、見ると家族の思い出を思い出す。フォーキーは、見ると泣いちゃうね。成長は失うことも伴う…4はグッとくるな。泣けちゃうね」と熱く語った。

人生の友達は？ と聞かれると歌とロックンロールだと即答。「僕は自己肯定感が全く低い。運動もダメだし、頭もそうでもない。ロックンロールに出会い、自信が出て、バンドがガーッといって解散し、ソロになってうまくいかなかった。男性不妊で子どもを授かったラッキーな日々含め、ずっと側にいてくれたのが歌。ずっと変わらない相棒であり、友達ですね」と感謝した。