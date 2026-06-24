バレーボールＳＶリーグのヴィクトリーナ姫路は２４日、女子日本代表の秋本美空（１９）が来季からイタリア・セリエＡのアルシーツィオにレンタル移籍することを発表した。秋本はチームを通して「このたび、２０２５−２６シーズンから、イタリア・セリエＡの『ＵＹＢＡ Ｖｏｌｌｅｙ Ｂｕｓｔｏ Ａｒｓｉｚｉｏ』へレンタル移籍することになりました。世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたいと思っています。同じチームには、関（菜々巳）選手や和田（由紀子）選手といった日本人選手も在籍しています。お互いに高め合いながら頑張りたいと思うので、これからも見守ってもらえると嬉しいです」とコメントした。

元日本代表の大友愛さんを母に持つ秋本は２５年にヴィクトリーナ姫路に入団。日本代表としても活動した。昨季はドイツ・ブンデスリーガ１部のドレスナーＳＣへレンタル移籍し、経験を積んだ。現在は代表としてネーションズリーグ（ＶＮＬ）に出場している。

今回秋本がレンタル移籍するアルシーツィオは、イタリア・セリエＡで優勝経験があり、欧州チャンピオンズリーグでも準優勝を１度経験。既に日本代表の関菜々巳が在籍。今季から和田由紀子も加入する。