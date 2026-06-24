ソフトバンクで通算74試合にした笠谷俊介投手（29）が今季からプロ野球独立リーグ、九州アジアリーグの大分Bリングスでプレーしている。野手にも挑戦中。盗塁を決めるなど二刀流の活躍を見せている。地元で奮闘する今の思いを届ける。

ホークスファンにとって新鮮な場内アナウンスが大分商時代、慣れ親しんだ別大興産スタジアムに響いた。

「8番、ファースト、笠谷俊介」

太鼓の音と、拍手を背に左打席へ立った。6月15日にあった佐賀戦は安打こそなかったが、鋭いスイングを披露。四球で出塁した際には二塁への盗塁も決めて勝利に貢献した。「久々の野手でちょっと楽しくやらせてもらってますね」と充実した表情を浮かべた。

ソフトバンクでは先発、中継ぎで通算74試合に登板した技巧派はなぜ、二刀流に挑戦しているのか。3月の宮崎戦で開幕投手を務めたが、1回2失点。昨年から苦しんでいた左手人さし指の状態が思わしくなかった。「試合に出られる可能性があるなら」と野手にも挑戦している。

ソフトバンク時代は21年のセ・パ交流戦で2打数無安打の記録が残っているが、本格的に取り組むのは大分商以来、約10年ぶり。現在の練習は野手が9割、投手が1割という。試合では一塁や外野に入る。「まだ打ってないですけど、ホームランは狙ってますよ」と野球少年のように目を輝かせた。

リーグ戦の打率は1割台。それでも9盗塁を決めるなど、センスの高さを見せている。NPB1軍の投手の軌道を見ているだけに「ある程度はバットには当たりますね。上位を打ちたい気持ちは全くない」と苦笑した。左手の状態は回復傾向にあるといい「そろそろ投球の方もやっていけたら」と投手・笠谷が見られる姿も近そうだ。

大分Bリングスの森慎一郎代表が、中学時代に在籍した大分七瀬ボーイズの恩師だった縁もあり、故郷から再出発を決めた。1月の入団会見時に蓄えていたダンディーな口ひげはなかった。「整えるのが難しくて」と照れた笠谷。NPB復帰の夢は消えていない。「いい時間を過ごせている。まだ成長できるなら、したい」と言った。あくなき挑戦心を胸に走り続ける。