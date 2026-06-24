お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が23日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。元彼女のリチ（29）を好きだと再認識したエピソードを語った。

クロちゃんは「今年の目標がリチとの復縁なんですけど」と答え、スタジオを笑わせ「リチは2週間に1回ぐらい会ってます」と連絡も取っていることを語った。

クロちゃんは「フラれたときに悲しすぎたから、次の日にLINEで『友だちに戻りませんか』って言ったんですよね。そうしたら『いいよ』って言ってくれた」と語った。

さらにクロちゃんは「リチと別れて新しい彼女作らないといけないかなと思いながらキャバクラ行ったときに、まずは六本木のキャバクラ行ったんですよね。六本木のキャバクラ行ってそこにギャルのめちゃくちゃかわいい子がいたから、友だちに後日写真見せたら『金髪にしたリチちゃんじゃん』って言われて。今度は名古屋のキャバクラ行ったんですね。かっこいい感じの女の子いたんで、この子もかっこよくて可愛いなと思って指名して。後日友だちに見せたら『これもリチちゃんに似てる』って言われて、俺は港々でリチを作ろうとしてると思ったから、そこからまたリチ意識しちゃって。それでやっぱりリチが好きってなりました」と語った。

オードリー若林正恭は「なんの話だよ！」と声を上げ、コットンの西村真二も「なんだよそれ」と続き、春日俊彰も「長々と」と文句を言い放った。

クロちゃんはカメラに向かって「リチー！」と声を張り上げると、西村は「変な『ミキティー！』みたいになってる」とつっこんだ。

若林は「今の話なんだよ。怪談だよ」と笑った。