DEEN¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÌÖÍå¤·¤¿¿·Ï¿²»¥Ù¥¹¥ÈÈ×Âè2ÃÆ¥ê¥êー¥¹¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à·È¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â
¡¡DEEN¤¬¡¢¿·Ï¿²»¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEEN The Best DX Ⅱ ～Basic to Respect～¡Ù¤ò9·î2Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§T.M.Revolution¡¢Aqours¤é¤¬Ì¾±éÆÏ¤±¤¿2Æü´Ö¡¡¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ä¡Ä°¦¤Ë°î¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥ó¥Ê¥à¥Õ¥§¥¹2nd¡Ù´°Á´¥ì¥Ý¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØDEEN The Best DX ～Basic to Respect～¡Ù¤ËÂ³¤¯Á´¶Ê¿·Ï¿²»¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎDEEN¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÁ´¶Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢90Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¤Î20À¤µª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿DEEN¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢ËÜ2Éôºî¤ÇÁ´¶ÊÌÖÍå¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÓ¿¹½¨°ìËÜ¿Í½Ð±é¤ÎCM¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Î¿·¶Ê¡ÖHappy Smile¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¤â½é¼ýÏ¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²»¸»²½¤ÎÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿1¶Ê¤À¡£
¡¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¡ØDEEN The Best DX¡Ù¤Î2Éôºî¤ò¹âÉÊ¼ÁBlu-spec CD2¤Ç´°Á´¼ýÏ¿¤·¡¢¡ØPhoto & History Book¡Ù¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë4ËçÁÈ»ÅÍÍ¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×½¸¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢9·î¤è¤ê¿ÀÆàÀî ¤è¤³¤¹¤«·Ý½Ñ·à¾ì¤ÈµþÅÔ µþÅÔ·à¾ì¤Î2²ñ¾ì¤ÇÁ´3¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´·ÁÂÖ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î°ú´¹·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë