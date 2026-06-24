【Ｗ杯Ｌ組・第２節】イングランドとガーナが勝点４で並ぶ。クロアチアが３位、連敗のパナマはGS敗退
北中米ワールドカップで現地６月23日に、グループＬ第２節の２試合が行なわれた。
イングランド対ガーナは、０−０のスコアレスドロー。パナマ対クロアチアは、クロアチアが１−０で勝利した。
この結果、勝点４でイングランドとガーナが並び、得失点差でイングランドが１位、ガーナが２位。勝点３のクロアチアが３位で、連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。
グループＬ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
イングランド ４−２ クロアチア
ガーナ １−０ パナマ
▼第２節
イングランド ０−０ ガーナ
クロアチア １−０ パナマ
▼第３節（日本時間で６／28 ６時にキックオフ）
パナマ対イングランド
クロアチア対ガーナ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
イングランド対ガーナは、０−０のスコアレスドロー。パナマ対クロアチアは、クロアチアが１−０で勝利した。
この結果、勝点４でイングランドとガーナが並び、得失点差でイングランドが１位、ガーナが２位。勝点３のクロアチアが３位で、連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。
グループＬ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
イングランド ４−２ クロアチア
ガーナ １−０ パナマ
▼第２節
イングランド ０−０ ガーナ
クロアチア １−０ パナマ
▼第３節（日本時間で６／28 ６時にキックオフ）
パナマ対イングランド
クロアチア対ガーナ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！