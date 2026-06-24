グループＬの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月23日に、グループＬ第２節の２試合が行なわれた。

　イングランド対ガーナは、０−０のスコアレスドロー。パナマ対クロアチアは、クロアチアが１−０で勝利した。

　この結果、勝点４でイングランドとガーナが並び、得失点差でイングランドが１位、ガーナが２位。勝点３のクロアチアが３位で、連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。
 
グループＬ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
イングランド ４−２ クロアチア
ガーナ １−０ パナマ

▼第２節
イングランド ０−０ ガーナ
クロアチア １−０ パナマ

▼第３節（日本時間で６／28 ６時にキックオフ）
パナマ対イングランド
クロアチア対ガーナ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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