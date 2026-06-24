「サッカー界で彼ほど批判を黙らせてきた選手はいない」初戦沈黙もウズベク戦で大記録を樹立したＣ・ロナウド。圧巻２発にスペイン紙も驚嘆「とんでもないことだ」【Ｗ杯】

「サッカー界で彼ほど批判を黙らせてきた選手はいない」初戦沈黙もウズベク戦で大記録を樹立したＣ・ロナウド。圧巻２発にスペイン紙も驚嘆「とんでもないことだ」【Ｗ杯】