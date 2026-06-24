「正直、僕が選ばれるべきではない」格下相手にドローのイングランド、POTM選出のベリンガムが心境吐露「ガーナの選手こそ受賞にふさわしかった」【Ｗ杯】
現地６月23日に開催された北中米Ｗ杯のグループＬ第２節で、FIFAランキング４位のイングランド代表は、同74位のガーナ代表とボストン・スタジアムで対戦。０−０で引き分けた。
格下と見られる相手に白星を逃したなか、国際サッカー連盟（FIFA）が選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にはイングランド代表のジュード・ベリンガムが選出された。試合後に英公共放送『BBC』のインタビューに応じた22歳のMFは、POTM受賞について問われると、複雑な心境を明かした。
「正直、僕が選ばれるべきではない。本来なら相手の守備の選手が賞を受け取るべきだ。彼らは本当に素晴らしい守備を見せていた。僕自身も何度か良いプレーはあったけど、試合を通して存在感を出せなかった。投票してくれた人には感謝している。でも、ガーナの選手こそ受賞にふさわしかったと思う。彼らのパフォーマンスは見事だった」
Ｗ杯の公式Ｘでは、記念のトロフィーを手にしたベリンガムの姿が公開された。表情に笑顔はなく、喜びよりも悔しさがにじんでいるようにも見えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】笑顔なし。POTMに選ばれたベリンガムの表情
格下と見られる相手に白星を逃したなか、国際サッカー連盟（FIFA）が選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にはイングランド代表のジュード・ベリンガムが選出された。試合後に英公共放送『BBC』のインタビューに応じた22歳のMFは、POTM受賞について問われると、複雑な心境を明かした。
Ｗ杯の公式Ｘでは、記念のトロフィーを手にしたベリンガムの姿が公開された。表情に笑顔はなく、喜びよりも悔しさがにじんでいるようにも見えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】笑顔なし。POTMに選ばれたベリンガムの表情