「いろいろ初体験で」工藤静香、美脚際立つ番組オフショットに反響！ 「笑いジワが増えました笑」
歌手の工藤静香さんは6月23日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開しました。
【写真】工藤静香の美脚
また同企画では「最後まで音外しまくりました。笑笑笑笑笑笑」と明かし、「いろいろ初体験でとても楽しかったです！」と感想をつづりました。「バナナマン 設楽さん サンドウィッチマン 伊達さん 富澤さん そして、スタッフの皆様、ありがとうございました。笑いジワが増えました笑」とのこと。番組を心から楽しんだ様子が伝わってきます。
コメントでは「最高に笑った 私も笑いシワが増えましたw」「夏のコンサートで思い出して爆笑しそう」「ファッションも可愛くて素敵 そして何より脚が本当にきれいで、思わず見入ってしまいました」「ミニがとても可愛くてお似合いでした 黒もカッコよかったし、ベルトのあたり素敵〜って見てました」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】工藤静香の美脚
「ミニがとても可愛くてお似合い」工藤さんは「バナナサンド ハモリ我慢＆グルメ対決で丸ごと静香SP 帰り際に廊下でお会いしたハモリ隊の皆さんとパシャリ!!記念撮影をしました！」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、バラエティー番組『バナナサンド』（TBS系）の人気企画「ハモリ我慢」でおなじみの“ハモリ隊”メンバーとの集合ショットです。こちらと2枚目で工藤さんの全身ショットを見ることができ、黒いスカートからあらわになった美脚に目を奪われます。
コメントでは「最高に笑った 私も笑いシワが増えましたw」「夏のコンサートで思い出して爆笑しそう」「ファッションも可愛くて素敵 そして何より脚が本当にきれいで、思わず見入ってしまいました」「ミニがとても可愛くてお似合いでした 黒もカッコよかったし、ベルトのあたり素敵〜って見てました」と、絶賛の声が寄せられました。
「Mフェアーにて歌唱させていただきました」21日にも「Mフェアーにて歌唱させていただきました」と、番組のオフショットを公開していた工藤さん。こちらでも黒い衣装を着用しており、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)