歌手の工藤静香さんは6月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオフショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：工藤静香さん公式Instagramより）

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歌手の工藤静香さんは6月23日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開しました。

【写真】工藤静香の美脚

「ミニがとても可愛くてお似合い」

工藤さんは「バナナサンド　ハモリ我慢＆グルメ対決で丸ごと静香SP　帰り際に廊下でお会いしたハモリ隊の皆さんとパシャリ!!記念撮影をしました！」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、バラエティー番組『バナナサンド』（TBS系）の人気企画「ハモリ我慢」でおなじみの“ハモリ隊”メンバーとの集合ショットです。こちらと2枚目で工藤さんの全身ショットを見ることができ、黒いスカートからあらわになった美脚に目を奪われます。

また同企画では「最後まで音外しまくりました。笑笑笑笑笑笑」と明かし、「いろいろ初体験でとても楽しかったです！」と感想をつづりました。「バナナマン　設楽さん　サンドウィッチマン　伊達さん　富澤さん　そして、スタッフの皆様、ありがとうございました。笑いジワが増えました笑」とのこと。番組を心から楽しんだ様子が伝わってきます。

コメントでは「最高に笑った　私も笑いシワが増えましたw」「夏のコンサートで思い出して爆笑しそう」「ファッションも可愛くて素敵　そして何より脚が本当にきれいで、思わず見入ってしまいました」「ミニがとても可愛くてお似合いでした　黒もカッコよかったし、ベルトのあたり素敵〜って見てました」と、絶賛の声が寄せられました。

「Mフェアーにて歌唱させていただきました」

21日にも「Mフェアーにて歌唱させていただきました」と、番組のオフショットを公開していた工藤さん。こちらでも黒い衣装を着用しており、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)