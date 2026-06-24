「親バカ上等！」名倉潤、娘の16歳誕生日に家族ショット公開「まだまだ、生意気な所も」「愛してるよ」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは6月24日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を報告し、家族ショットを公開しました。
【写真】名倉潤の家族ショット
また名倉さんは「まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵な女性になってね いろんな事いっぱい乗り越えて行こう パパは全力でサポートするからね 愛してるよ 以上いつもの親バカ投稿でした」と、愛情たっぷりのメッセージをつづりました。
コメントでは「娘さん、お誕生日おめでとうございます」「ステキな写真」「親バカサイコー！！こちらもHappyになります」「私も娘がいますが、何歳になっても、心配だし可愛くて仕方ありません！親バカ上等！です」「女の子はお口が達者になりますが可愛さは何年経っても変わりません」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】名倉潤の家族ショット
「ステキな写真」名倉さんは「今日24日は娘の16歳の誕生日 娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしました」とつづり、2枚の写真を投稿。娘の誕生日を祝福した時の様子を披露しました。1枚目は、妻でタレントの渡辺満里奈さん、娘、息子との家族4ショットです。身を寄せ合ってポーズを取っており、仲の良さが伝わってきます。
コメントでは「娘さん、お誕生日おめでとうございます」「ステキな写真」「親バカサイコー！！こちらもHappyになります」「私も娘がいますが、何歳になっても、心配だし可愛くて仕方ありません！親バカ上等！です」「女の子はお口が達者になりますが可愛さは何年経っても変わりません」と、祝福の声などが寄せられました。
「娘、中学卒業、息子、高校卒業」3月18日にも「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と、家族ショットを公開していた名倉さん。こちらにも、愛があふれるメッセージをつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)