MIKIMOTOは6月、新たなライフスタイルカテゴリー「Home＆Lifestyle（ホーム＆ライフスタイル）」を展開する。

MIKIMOTOがこれまで培ってきたジュエリーづくりの精神と美意識を、“身にまとう美”から“日常空間を構成する美”へ。ジュエリーの世界で磨き上げてきた美の構造とクラフツマンシップを、様々なライフスタイルシーンへと広げ、日常に豊かな彩りを添える。

新たにMIKIMOTOが展開する「Home＆Lifestyle」は、クラフツマンシップ、素材への敬意、そして静かな輝きを宿したライフスタイルコレクション。これまで展開してきたラグジュアリーギフトなどのプロダクトを統合・再編し、ジュエリーと同様のデザイン哲学に基づく新カテゴリーとして再構築した。MIKIMOTOがジュエリー製作を通じて培ってきた美意識とものづくりの精神を、日常空間へと拡張。素材の質感やフォルム、細部に宿る繊細な美しさにこだわり、暮らしの中に上質な彩りと豊かさをもたらす。





アイコニックな「Bow Charm」ネックレスを縁にあしらった、ボーンチャイナのプレートとマグカップが新たに登場。テーブルにジュエリーを纏うようなときめきと、優雅なアクセントを添える。





「M Signature」のグラフィカルなパターンをゴールドカラーで際立たせた、ボーンチャイナのプレートセット。縁を彩るゴールドのラインには、熟練職人の手仕事が息づく。テーブルセッティングに洗練された華やぎをもたらす。

［小売価格］

スカーフ Lagoon Blue：6万6000円

スカーフ Midnight Black：6万6000円

スカーフ Moonset Gray：6万6000円

Bow Charm

ボールペン Black：60万5000円

ボールペン White：82万5000円

プレートセット：4万9500円

ボーンチャイナ製（一部プラチナ加飾）：3万3000円

M Signature

プレートセット：6万500円

マグカップペア：4万4000円

ネクタイ：3万9600円

フォトフレーム：5万5000円

※リング：143万円

（すべて税込）

［発売日］6月

ミキモト＝https://www.mikimoto.com