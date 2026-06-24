ミキモト、新たなライフスタイルカテゴリー「Home＆Lifestyle（ホーム＆ライフスタイル）」ラインを展開
MIKIMOTOは6月、新たなライフスタイルカテゴリー「Home＆Lifestyle（ホーム＆ライフスタイル）」を展開する。
MIKIMOTOがこれまで培ってきたジュエリーづくりの精神と美意識を、“身にまとう美”から“日常空間を構成する美”へ。ジュエリーの世界で磨き上げてきた美の構造とクラフツマンシップを、様々なライフスタイルシーンへと広げ、日常に豊かな彩りを添える。
新たにMIKIMOTOが展開する「Home＆Lifestyle」は、クラフツマンシップ、素材への敬意、そして静かな輝きを宿したライフスタイルコレクション。これまで展開してきたラグジュアリーギフトなどのプロダクトを統合・再編し、ジュエリーと同様のデザイン哲学に基づく新カテゴリーとして再構築した。MIKIMOTOがジュエリー製作を通じて培ってきた美意識とものづくりの精神を、日常空間へと拡張。素材の質感やフォルム、細部に宿る繊細な美しさにこだわり、暮らしの中に上質な彩りと豊かさをもたらす。
アイコニックな「Bow Charm」ネックレスを縁にあしらった、ボーンチャイナのプレートとマグカップが新たに登場。テーブルにジュエリーを纏うようなときめきと、優雅なアクセントを添える。
「M Signature」のグラフィカルなパターンをゴールドカラーで際立たせた、ボーンチャイナのプレートセット。縁を彩るゴールドのラインには、熟練職人の手仕事が息づく。テーブルセッティングに洗練された華やぎをもたらす。
［小売価格］
スカーフ Lagoon Blue：6万6000円
スカーフ Midnight Black：6万6000円
スカーフ Moonset Gray：6万6000円
Bow Charm
ボールペン Black：60万5000円
ボールペン White：82万5000円
プレートセット：4万9500円
ボーンチャイナ製（一部プラチナ加飾）：3万3000円
M Signature
プレートセット：6万500円
マグカップペア：4万4000円
ネクタイ：3万9600円
フォトフレーム：5万5000円
※リング：143万円
（すべて税込）
［発売日］6月
ミキモト＝https://www.mikimoto.com