ライドオンエクスプレスホールディングスは、グループ企業が展開する、宅配寿司「銀のさら」（以下、「銀のさら」）において、家族や大切な人と心をつなぐ「おうちイベント」を新提案。七夕向け特別商品を6月22日〜7月12日の期間、公式WEBサイト・公式アプリ限定で販売する。

また、七夕当日の7月7日には、「デリポイント20倍キャンペーン」を実施する。



「天の川」

「七夕という季節行事をおうちで手軽に、ワクワクする形で体験してほしい」という想いから、七夕限定商品として「天の川」と子ども向け商品の「いちばんぼし」が誕生した。

お重を夜空のキャンバスに見立て、寿司ネタで“天の川”や“星”を巧みに表現。まるで銀河が広がるような、消費者の驚きと子どもの笑顔を引き出す、「銀のさら」初となるデザインとおいしさの両立に挑戦した「七夕モチーフのちらし寿司」となっている。



「いちばんぼし」

8月の夏休み・お盆休みという家族が集まる一大シーズンを前に、「家族や大切な人と心をつなぐ食卓」として、まずは一足早い七夕を盛り上げる。

年に一度しか訪れない「七夕」というロマンチックなイベントを、ただ食事をするだけでなく、同商品を目にした瞬間の驚きから家族みんなで笑顔をシェアする「特別な体験」を届ける。

七夕といえば「短冊に願い事を書いて笹に飾り付ける」イベントが有名ですが、同社が20〜60代の男女1005名を対象に実施した調査によると、食事に関しても、「七夕らしい食事をしたい」と思っている人が7割近く（67.2％）にのぼることが分かった。

しかし、その「七夕らしい食事をしたい」と回答した人675名のうち、伝統的な行事食である「そうめん」を食べる人は3割未満（29.9％）に留まっているのが現状だ。その背景には、そうめんに対して「ボリューム不足」や「手抜き感」といった課題を感じている人が約9割（88.2％）もいるということも分かった。では、現代の七夕ではどのような食事が求められているのだろうか。同調査では、「そうめん」以外に特別な食事やごちそうを食べる人379名のうち、最も多かったのが「ちらし寿司やお刺身などの和食料理」（32.7％）だった。さらに、約2割（20.9％）の人は「七夕をモチーフにした料理」を楽しんでいることが分かった。

「銀のさら」では、こうした「手軽に、七夕らしくてボリュームのある「特別なごちそう」を食べたい」という消費者のニーズに応えるべく、見た目も華やかな「七夕モチーフのちらし寿司」を開発した。

公式WEBサイト・公式アプリ・LINE公式アカウントから、7月7日届けの注文限定で、次回使えるポイントが貯まるお得なキャンペーンを実施する。専用クーポンの利用で、20倍のポイントをプレゼントする。七夕限定商品だけでなく、「銀のさら」すべての商品が対象となる。

［小売価格］

天の川：1706円

いちばんぼし：1058円

（すべて税込）

［発売日］6月22日（月）

銀のさら＝https://www.ginsara.jp