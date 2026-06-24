スズキは、一昨年12月25日に逝去した元相談役 鈴木修が発信してきた言葉や考えをまとめた「鈴木修 語録」をもとに「語録かるた」を制作し、6月26日から発売する。



「鈴木修 語録かるた」取り札（大人用）

鈴木修は、自著や取材、記者会見などを通じ、自らの言葉で人生論や経営哲学を語り、多くの人に新たな視点や発見のきっかけを提供してきた。

今回発売した「語録かるた」は、そうした言葉や考えをより身近に感じてもらうことを目的に制作したもの。当時の表現に加え、それぞれの発言の背景も紹介しており、言葉や考えの意味や文脈をより深く理解できる内容としている。



「鈴木修 語録かるた」（子ども用）

「語録かるた」は、大人用と子ども用の2種類を用意し、子ども用は読み句を平易な表現に置き換えるなど、家族でも楽しめるよう工夫している。



「鈴木修 語録かるた」取り札（子ども用）

かるたには、スズキのインド市場進出の契機の一つとなった「どこの国でもいいから一番になりたい」、人との向き合い方を示した「ハート・ツー・ハート」、軽自動車「初代アルト」開発の考え方につながった「それならエンジンを取ったらどうだ」などの語録を採用している。

自らを「俺は中小企業のおやじ」と語り、「やる気」を大切にし続けた鈴木修の言葉や考えを、かるたを通じてより多くの人に身近に感じてもらい、手に取った人の仕事や生活のヒントになれば幸いとしている。

［小売価格］

大人用：1980円

子ども用：1980円

（すべて税込）

［発売日］6月26日（金）

スズキ＝https://www.suzuki.co.jp