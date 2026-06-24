ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドの「ミニクーリッシュ バニラ」と、東京都三鷹市で人気の老舗ベーカリー「トーホーベーカリー」との夢のコラボレーションが実現した。期間限定の新メニュー名は「クーリッシュ専用あんぱん」。6月29日から、トーホーベーカリーで販売する。「クーリッシュ」をあんぱんに注入する、SNSで話題になった簡単レシピ「あんぱんクーリッシュ」推奨。「クーリッシュ」とのマッチングを前提に甘さを抑えたつぶあんを使用し、パンの中に意図的に空洞を作った上で、「クーリッシュ」の注入口を示すピックが刺さったトーホーベーカリー特製のあんぱんとなっている。あんぱん単体だけでなく、「ミニクーリッシュ バニラ」とセットで販売し、暑い夏こそ試したくなる「あんぱんクーリッシュ」を楽しめる。暑さが本格化するこれからの時期にこそ、COOLな“飲むアイス”とあんぱんを一緒に、“食う”リッシュしてほしい考え。



「ミニクーリッシュ バニラ」

「クーリッシュ専用あんぱん」は、ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」と「トーホーベーカリー」の初となるコラボレーション商品。「クーリッシュ専用あんぱん」に「ミニクーリッシュ バニラ」がセットになった商品となる。「クーリッシュ」とのマッチングを前提に甘さを抑えたつぶあんを使用し、パンの中に意図的に空洞を作った上で、「クーリッシュ」の注入口を示すピックが刺さったトーホーベーカリー特製のあんぱんとのこと。「クーリッシュ専用あんぱん」と「ミニクーリッシュ バニラ」をセットで販売。暑い夏こそ試したくなる「あんぱんクーリッシュ」に超ピッタリとなっている。「クーリッシュ専用あんぱん」単品でも販売する。好みで「クーリッシュ」の量は調整してみてほしいという（色んなフレーバーでの食べ合わせもオススメ）。

［小売価格］356円

※イートインの場合は、363円。クーリッシュ専用あんぱん単品は248円で販売

（すべて税込）

［発売日］6月29日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp

トーホーベーカリー＝https://toho-bakery.co.jp