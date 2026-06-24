亀田製菓は、「32g ザクスティック スパイシーチキン風味」（以下、「ザクスティック スパイシーチキン風味」）を、6月30日から8月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアで発売する。

「ザクスティック スパイシーチキン風味」は、夏に人気の爽やかな味わいのクラフトビールとの相性を追求して開発した、ザクッとした噛み心地とじわっと広がる旨みが特長のスティックおつまみ。噛むほどに香ばしいチキンの旨みとスパイスの程よい辛みが広がる、つい手が伸びる味わいに仕上げた。つまみやすいひとくちサイズのスティック形状にしたもち米生地を、低温でじっくり揚げることで、ザクッとした食感を実現している。さらに、クラフトビールの味を引き立てるローストアーモンドを組み合わせ、より満足度のある仕立てにしている。こだわりが詰まった「ザクスティック スパイシーチキン風味」とともに、ゆったりとした自分時間を楽しんでほしい考え。

［小売価格］160円（税込）

［発売日］6月30日（火）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp