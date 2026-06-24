

「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」

明治は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド（インテージ SRI＋ プロテインドリンク市場（スポーツ系）2025年1月〜12月ブランド別累計販売金額）「ザバス」から、プロテインドリンク市場へ「プロテインと乳酸菌を組み合わせた新たな価値」を提案する飲料「ザバス BIOPRO（ビオプロ）ヨーグルト味」を、6月30日に発売する。

「ザバス BIOPRO」は、「腸から理想のカラダづくりを考える」というコンセプトのもと、腸内ケアをしながらカラダづくりができることを実現した新シリーズとして、今年3月に粉末タイプ「ザバス BIOPRO ホエイプロテイン 100 ヨーグルト風味」を発売した。今回、同シリーズから、より手軽に幅広いシーンで摂取できる飲料タイプ「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」を発売する。

「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」は、プロテインを乳酸菌で発酵させた「発酵プロテイン」を15g配合している。「発酵プロテイン」は、乳酸菌で発酵させる「発酵吸収製法」によって、たんぱく質の分子を分解、低分子にすることで、カラダに取り込まれやすくしたもの。また、発酵由来の自然でやさしい酸味と甘味を持ち、常温保存でもおいしい風味の実現に寄与している。乳酸菌は、同社の乳酸菌の中から運動時にぴったりな爽やかな風味を生み出すものを選抜した。高たんぱく（製品100kcal当たりたんぱく質8.5g以上（食品表示基準））でありながら、常温でもおいしく、運動後から日常シーンまですっきり飲みやすい「ヨーグルト味」に仕上げている。

また、日本初採用となるパッケージ容器はスリムでスタイリッシュな形状で、キャップ付きのため持ち運びにも便利だとか。パッケージデザインは「ザバス」ブランドとしての「本格感」「スポーツ感」「かっこよさ」を表現している。「ザバス」ブランドで初めてとなる300mlの容量で、運動前後にゴクゴク飲むことができ、かつ多すぎない量のため、日常含め、幅広いシーンで楽しむことができる。

同商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す人のニーズに応えるとともに、プロテインドリンク市場における新たな価値提案を進め、健康な毎日に貢献していく考え。

プロテインドリンク市場は健康志向の高まりや運動習慣の広がりを背景に、ニーズの多様化とともに拡大を続けており、昨年度の市場規模は2017年度に比べ約7.7倍に伸長している（インテージ SRI＋ プロテインドリンク市場（スポーツ系）2025年4月〜2026年3月と2017年4月〜2018年3月販売金額の比較）。今回、これまでプロテイン飲料を試したことがなかった人など、より幅広い消費者に手に取ってもらう機会の創出を目的に、新たな価値提案として同商品を発売する。プロテインと、同社が長年研究に取り組んできた「乳酸菌」を組み合わせ、利便性とおいしさにもこだわったプロテイン飲料を発売することで、市場における新たな付加価値の創出を目指す。

［小売価格］281円（税込）

［発売日］6月30日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp