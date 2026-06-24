いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターたちが送る楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。イラストレーターのナガノ氏によるX発の漫画作品「ちいかわ」は、幅広い世代に愛される人気作品。この夏、初の映画化が実現。ユニクロは、ナガノ氏完全監修による「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を記念して、映画をモチーフにした特別なユニクロUTコレクションを発売する。



「WOMEN スウェットシャツ」

UNIQLO FLOWER取扱店舗およびオンラインストアにて対象商品（観葉植物）を購入した人に、オリジナルガーデンピックをプレゼントする。なお、無くなり次第終了となる。



「WOMEN Tシャツ」

7月17日から、ちいかわ柄のギフトカードも発売する。全国のユニクロ店舗で購入できるプリペイド式の「ギフトカード」とオンラインストアで購入し、メールやSNS等で気軽に贈ることができる「eGift Card」の2つのタイプを用意してる。なお、有効期限は、ギフトカードは発行日から3年（1年365日）、eGift Cardは1年（1年365日）となる。

［小売価格］

WOMEN Tシャツ4柄：1990円

KIDS Tシャツ4柄：990円

WOMEN スウェットシャツ3柄：3990円

KIDS スウェットシャツ3柄：1990円

（すべて税込）

［発売日］

WOMEN Tシャツ4柄：7月17日（金）

KIDS Tシャツ4柄：7月17日（金）

WOMEN スウェットシャツ3柄：7月24日（金）

KIDS スウェットシャツ3柄：7月24日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja