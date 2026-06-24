4月末に体調不良で休養を発表したお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（54）の近影が公開された。

日村は北海道帯広市にあるホルモン屋「アダチホルモン」のインスタグラムに登場。同店は22日の投稿で「先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました！！ こんな奇跡あってもいいんでしょうか？！」と報告。日村の近影や、妻の神田愛花、お店に寄贈したサインの写真などが動画に編集し公開した。日村は白Tシャツにパーカー、キャップ姿で健康そうな笑顔を浮かべていた。

この投稿に対し「ありがたい投稿だ」「金曜日に帯広空港にご夫婦だけで降り立っていらっしゃってましたね。完全にプライベートのようでした。十勝で美味しいもの食べて元気になってくれればいいですね」「日村さん元気そうで何よりです」などと書き込まれていた。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。