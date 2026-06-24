ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２３日（日本時間２４日）に敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１打点、１得点だった。打率２割９分３厘。チームは１２―３で大勝した。

雨の影響で試合開始が約３０分遅れた。初回先頭は新人右腕ロハスから四球で出塁。２回二死一塁はカウント２―２からの６球目、外角低めの８９・１マイル（約１４３・４キロ）のスライダーにバットは空を切った。

２―２の４回一死一、三塁は２番手の右腕ボスの初球、真ん中高めの７５・４マイル（約１２１・３キロ）のカーブを高々と左翼へ打ち上げた。ほぼ定位置だったが、三走コールが本塁に生還して勝ち越し犠飛となった。結果的に決勝点となった。

５―２の５回二死一、二塁はフルカウントからの６球目、外角の８１・３マイル（１３０・８キロ）のスイーパーを捉えるも痛烈なライナーは中直だった。７回一死二塁はフルカウントからの７球目、外角低めのスライダーに空振り三振。７―２の９回一死一塁は代打ロハスが送られて退いた。

打線は１７安打と爆発したが、無安打は大谷だけだったが、内容は悪くなかった。

翌２４日（同２５日）の同戦は第２子誕生後、初めて先発マウンドに上がる。直近２試合は右手中指のマメと左ヒザ炎症の影響で４失点（自責点３）、４失点と不満の残る結果が続いている。１９日（同２０日）は「産休」で欠場したが、復帰した２０日（同２１日）の本拠地オリオールズ戦は９回に１６号を放ち、自らのバットで祝った。快投に期待だ。