【AZ-17 ウルトラザウルス】 7月 予約受付開始予定

　タカラトミーはハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」より7月に予約受付開始予定のムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」について、歩行アクションと連動するギミックを公開した。

　「ウルトラザウルス」は「ゾイド」シリーズに登場する「ヘリック共和国軍」の超大型ゾイド。長い首と尾、巨体が特徴となっている。巨大な砲身とジェネレーターを備える「グラビティカノン仕様」も同月予約開始予定。

　歩行アクションと連動して、頸部と尾部を振る連動ギミックも備える。巨大なサイズならではの迫力を楽しめそうだ。

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