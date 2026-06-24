7月予約開始「AZ-17 ウルトラザウルス」歩行アクションとの連動ギミックが公開
【AZ-17 ウルトラザウルス】 7月 予約受付開始予定
タカラトミーはハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」より7月に予約受付開始予定のムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」について、歩行アクションと連動するギミックを公開した。
「ウルトラザウルス」は「ゾイド」シリーズに登場する「ヘリック共和国軍」の超大型ゾイド。長い首と尾、巨体が特徴となっている。巨大な砲身とジェネレーターを備える「グラビティカノン仕様」も同月予約開始予定。
歩行アクションと連動して、頸部と尾部を振る連動ギミックも備える。巨大なサイズならではの迫力を楽しめそうだ。
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 24, 2026
AZ-17 ウルトラザウルス
2026年7月予約開始
■連動ギミック
歩行アクションと連動して、頸部を上下に動かし、尾部を左右に振るアクションを行う。 pic.twitter.com/wuaszTEWdr
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