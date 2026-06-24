カーリング女子で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務める吉村紗也香が２４日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。

吉村は、常呂高、札幌国際大で活躍。その後、北海道銀行フォルティウスに１４年ソチ五輪後に加入した。１８年平昌、２２年北京と２大会連続で五輪を逃し、２１年１１月末に北海道銀行との契約が終了。その後、クラブチームとして再出発した。２３年１２月に第一子となる男児を出産。２４〜２５年シーズンに２季ぶりに復帰し、悲願の初五輪代表を手にしていた。

◆吉村のコメント全文

「いつも応援していただいている皆さまへ

いつも温かい応援をありがとうございます。

フォルティウス吉村 紗也香より、皆さまへご報告があります。

この度、２０２５―２０２６シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました。

カーリングを始めて２５年、たくさんの方々に支えていただきながら競技を続けることができました。

嬉しいこと、楽しいこと、悔しいこと、辛く苦しいことも数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つひとつが私を成長させてくれた大切な時間でした。

なによりカーリングが大好きだからこそ、ここまで挑戦を続けてくることができたと思います。

オリンピックを目指し始めて１６年。

何度も壁にぶつかり、辛く悔しい気持ちを経験しながらも前を向き挑戦してきました。

「オリンピックで金メダル獲得」という、大きな目標に向かって歩んできたこの４年間、また私自身、妊娠・出産を経験し生活も大きく変わりました。

育児と競技と仕事、想像の何倍も忙しい毎日でしたが、その分とても充実した日々でもありました。

それぞれの場面においてもメリハリをつけられるようになり、競技への向き合い方や考え方が変わっていきました。

競技生活を送っている中で、自分の気持ちにも大きな変化がありました。

それは「子供、家族の時間を大事にしたい」という気持ちが大きくなってきたことです。

さまざまな葛藤もありましたが、２０２５―２０２６シーズンが始まる前に「これが最後のオリンピックへの挑戦にしよう」と決意し、「何が何でもオリンピックに絶対行く！！」と覚悟を持ち、１年間走り抜くことを決めました。

オリンピックでの結果は決して満足のいくものではなく、多くの悔しさが残りましたが、最後まで諦めず挑戦出来たこと、私にとってもチームにとっても大きな誇りです。

ここまで私たちを支えてくださった皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。

私たちと一緒に目標に向かって前を見続け、最後まで信じ続けてくれたスポンサーの皆さま、本当に温かいご支援と応援ありがとうございました。そして、素晴らしい環境を整えていただき、心から感謝申し上げます。

会場や配信の先から応援してくださったファンの皆さま、そしてＣＬＯＶＥＲＳの皆さん！ 皆さんからいただく温かい言葉や声援は、いつも大きな力になっていました。どんな時も私たちを信じ、支え続けてくださり本当にありがとうございます。

そして、いつもそばで応援してくれた家族。

カーリングが大好きで自分がやりたいと思ったことに挑戦させてくれて、どんな時も変わらず応援し続けてくれた両親。競技生活を送る中で、国内外の長期遠征や大会期間など家を空けることも多い中、競技に集中できる環境を整えてくれた夫と夫の両親。家族の支えがあったからこそ、今の私があります。本当にありがとう！！

そしてフォルティウスのみんな。

嬉しいことも、辛いことも、思うような結果が出ず悩んだ日もいっぱいあったけど、どんな時もみんなで支え合って励まし合いながら、最後まで諦めずに挑戦し続けることができたと思います。

みんなとだから乗り越えられたこと、みんなとだから見ることができた景色がたくさんありました。

たくさん笑って、たくさん悩んで、一緒に成長できたこと、そして何より私を信じて支えてくれて、一緒に戦ってくれて本当にありがとう！！ みんなと過ごした時間は私の宝物です！

これからもみんなの挑戦を近くで応援しています！！！

２５年間、関わってくださった全ての方々に感謝いたします。

本当にありがとうございました。

今後につきましては、選手としてではなくなりますが、フォルティウスの吉村 紗也香として活動を続けていきます。

普及や育成、地域貢献をはじめ、チームの広報活動に携わりながら、これからもカーリングの魅力を伝えていきたいと思っています。

新たなステージでも“自分らしく”一歩ずつ歩んでいきたいと思います。

今後とも、フォルティウス吉村紗也香をどうぞよろしくお願いいたします！」

◆吉村 紗也香（よしむら・さやか）１９９２年１月３０日、北海道・常呂町出身。３４歳。常呂小４年時にカーリングを始め、１３年世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得。１４年４月に北海道銀行フォルティウスに加入し、１９年はグランドスラムで日本勢初の準優勝。２１年日本選手権優勝。２６年ミラノ・コルティナ五輪にフォルティウスの一員で初出場。１６２センチ。