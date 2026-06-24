吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２４日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われ、寛平ＧＭと座員の小西武蔵（こにし・たけぞう）が、新喜劇で共演したＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の二階堂高嗣との関係性をアピール合戦した。

二階堂が客演したのは先月２９日に大阪・なんばグランド花月で上演されたピン芸人・濱田祐太郎主演の「盲目の新喜劇」。寛平ＧＭは「ゲストの二階堂高嗣くん。僕の孫役やってんけど、メチャクチャ友達になって。ずっと『じいじ、じいじ』言うてくれて。次の日もお礼の電話がかかってきて『じいじ、じいじ』言うて。めっちゃ友達になったんですよ。何かあったら、また新喜劇にも出てほしいくらい。それくらい友達になりましたから」と“友達”というワードを３回重ねて関係性を強調した。

「盲目の新喜劇」の脚本を担当したのは、サルバドール・ダリ風の両端が跳ね上がった口ひげでおなじみの小西。こちらも「二階堂さんにすごい褒めていただいて。『小西さんは非常識を常識に変える動きをしている』と。それをずっとシガんでます」とキスマイのライブ演出を担い、お笑いへの造詣も深いアイドルに激賞されたことを、舞台から１か月たっても味わいつづけているとのことだ。

ビスケットブラザーズ、コロコロチキチキペッパーズ、マユリカ、ＺＡＺＹ、今井らいぱちら豊作世代、吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）大阪校３３期生の小西。最近では座員としてはもちろん、舞台作家としても活躍している。寛平ＧＭからは「小西くんは芸人やめた方がええな」と“一刀流”に専念すべきとイジられ、座長のアキからも「ＧＭが言うくらいやからやめようよ」とかぶせられていた。

小西がフロントマンとして脚本、出演する「オルタナティブ新喜劇」は大阪・よしもと道頓堀シアターで７月２３日に上演。新入団「金の卵１３個目」のお披露目公演となる「よしもおお笑いレストラン 吉本新喜劇プラス」にはサポート座員として出演する。同１８、１９日に同シアターで。