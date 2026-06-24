◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 コロンビア１―０コンゴ（２３日、グアダラハラ競技場）

コロンビアが２連勝で決勝トーナメント進出が決定した。後半３１分。ペナルティエリア内への縦パスを味方が相手ＤＦを背負いながら潰れ役になると、ＤＦムニョス（クリスタルパレス）が右サイドから走り込み強烈シュートをたたきこんだ。前半からＭＦハメス・ロドリゲス（ミネソタ）主将らを中心に波状攻撃を繰り出すも無得点。均衡を破り歓喜に沸いた。

ムニョスは日本に縁のある男だ。日本代表ＭＦ鎌田大地とはチームメイトで欧州カンファレンスリーグ優勝に貢献した。ベルギー・ヘンク時代にはＭＦ伊東純也とチームメイトだった。２１年にコロンビア代表デビューしたがカタールＷ杯は同国が激戦の南米予選を突破できず出場出来なかった。

今回は南米予選を３位で通過。Ｋ組も首位となった。アルゼンチン出身のロレンソ監督の下、規律をたたき込まれた。コロンビア代表の愛称は、自国の名産である「ロス・カフェテロス（コーヒーを作る男たち）」。母国に近い北中米の地でまず目指すは過去最高成績の８強。そして“深煎りな”伝説を作ってみせる。