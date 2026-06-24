

KO1KEYZ（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループ“KO1KEYZ（コイキーズ）” 初のファンミーティング『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』の追加公演が決定した。

KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ。国民プロデューサーとSEKAI プロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たちで構成されており、グループ名には、これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められている。

10月7日に日韓同時デビューが決定しており、先駆けて8月・東京、9月・兵庫、11月・韓国（ソウル）の3カ所で『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』を開催する。

最速先行から多くの申し込みがあり、8月22日・東京と9月9日、10日・兵庫で追加公演の開催が決定した。6月24日12時00分から追加公演KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB 最速先行の受付を開始。

『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』公演日程

[東京 TOYOTA ARENA TOKYO]

8/21（金） 開場17:30/開演18:30

8/22（土） 開場12:30/開演13:30 （追加）

8/22（土） 開場17:30/開演18:30

8/23（日） 開場14:00/開演15:00

[兵庫 神戸ワールド記念ホール]

9/9（水） 開場12:30/開演13:30

9/9（水） 開場17:30/開演18:30 （追加）

9/10（木） 開場12:30/開演13:30 （追加）

9/10（木） 開場17:30/開演18:30特設サイト： https://shinsekai.produce101.jp/feature/1st_fanmeeting