第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）の当日に来場する芸能人ゲストに注目が集まっている。

函館競馬場の公式Ｘでも「今年はＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの竹内涼真さんが来場！トークショーのＭＣは、なんと２０２５ Ｍ‐１王者のたくろうさん！」などと、俳優の竹内涼真の来場が告知されており、公式ホームページでは竹内が１１Ｒ後に「表彰式プレゼンター」、「中央競馬全レース終了後（１６時３５分頃）」からは２０２５Ｍ‐１王者のたくろうのＭＣで、竹内の「トークショー」も行われることが記載されている。

現在、竹内は「日本テレビＷ杯スペシャルアンバサダー」としてサッカーの北中米Ｗ杯の仕事をしており、２１日には１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モントレイ）の勝利を現地で見届けていた。なお第３戦のスウェーデン戦は２６日に米・ダラスで行われる。

竹内の来場について、Ｘでは「竹内涼真本当に忙しいな ６／２６にワールドカップ ６／２８に競馬の仕事で函館」「竹内涼真これだけ忙しくて日曜日函館記念？大丈夫か？来れるのか？そしてまた行くのか？」「待って、竹内涼真函館くるの今週の日曜やんｗ ワールドカップから函館記念はだいぶ振ってるなぁｗ」「今週日曜の函館記念に竹内涼真来場するんだけど今アメリカだよね…？日本が決勝Ｔ進んだらどうするんだろ」「今メキシコでワールドカップのお仕事をしている竹内涼真さんが、この日はＪＲＡ年間プロモーションキャラクターとして函館競馬場に来場します！ マジで？」などの声が上がっている。