道枝駿佑、ジュエリーの華やかさと美しさを発信 TASAKIブランドパートナーに就任
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、ラグジュアリーブランド・TASAKIのブランドパートナーに就任したことが発表された。今後は、同ブランドのさまざまなコミュニケーションに登場し、アイコンジュエリーをまとったビジュアルやコンテンツを展開していく。
【写真】花をくわえて儚げな表情を見せる”みちめる”
歌手、俳優として活躍する道枝は、その洗練された存在感で、時代を象徴するアイコニックな存在として注目を集めている。TASAKIは、道枝が持つ輝きと芯のある美しさが、「日本発の真のグローバルラグジュアリーブランド」というビジョンと深く共鳴するとして、今回のパートナーシップに至った。道枝の持つモダンな感性を通じて、TASAKIのクリエイティビティと革新性を新たな形で表現。ブランドの魅力をより幅広い層へ発信していく。
TASAKIは、ハイジュエリーブランドとして、卓越したクラフツマンシップと革新的なデザインを融合させ、独自の美学を追求している。養殖から加工、販売までを一貫して手掛けており、パールとダイヤモンドの新たな可能性を切り拓き続けている。
■道枝駿佑コメント
TASAKIという歴史あるラグジュアリーブランドのパートナーに選んでいただき大変光栄に思います。TASAKIのジュエリーは僕も日頃からプライベートやお仕事などで愛用させていただいており、そんな大好きなジュエリーのブランドパートナーとしてこれから共に歴史を歩んでいけることを、とてもうれしく思います。TASAKIとのパートナーシップを通し、多くの皆様にジュエリーの持つ力や華やかさ、美しさを体感していただけたら幸いです。
【写真】花をくわえて儚げな表情を見せる”みちめる”
歌手、俳優として活躍する道枝は、その洗練された存在感で、時代を象徴するアイコニックな存在として注目を集めている。TASAKIは、道枝が持つ輝きと芯のある美しさが、「日本発の真のグローバルラグジュアリーブランド」というビジョンと深く共鳴するとして、今回のパートナーシップに至った。道枝の持つモダンな感性を通じて、TASAKIのクリエイティビティと革新性を新たな形で表現。ブランドの魅力をより幅広い層へ発信していく。
■道枝駿佑コメント
TASAKIという歴史あるラグジュアリーブランドのパートナーに選んでいただき大変光栄に思います。TASAKIのジュエリーは僕も日頃からプライベートやお仕事などで愛用させていただいており、そんな大好きなジュエリーのブランドパートナーとしてこれから共に歴史を歩んでいけることを、とてもうれしく思います。TASAKIとのパートナーシップを通し、多くの皆様にジュエリーの持つ力や華やかさ、美しさを体感していただけたら幸いです。