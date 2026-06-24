吉本新喜劇・小西武蔵、間寛平GMが脚本を絶賛→芸人から転身宣言？「同期はどんどん売れていく…」 同期にコロチキ＆霜降り明星＆マユリカら
『第五十三回 吉本新喜劇GM月例会見』が24日、なんばの大阪本社で開かれた。吉本新喜劇ゼネラルマネージャーの間寛平をはじめ、松浦真也、森田まりこ、アキ、新名徹郎、小西武蔵、生瀬行人、野崎塁、井下大活躍、藤井遥佳。寛平GMが脚本家としても活躍する小西を絶賛した。
【写真】満面の笑みの野崎塁
今月の振り返りでは、5月29日に行われた『間寛平Presents 濱田祐太郎が今年も見せる!?盲目の新喜劇』の話題に。寛平GMは「タップ（ダンス）やって盛り上がって。ほんまに濱田くん頑張ったよね。よう覚えたと思う」と濱田を絶賛していた。
さらにゲストとして、寛平GMの孫役として出演したKis-My-Ft2の二階堂高嗣について「もうめちゃくちゃ友達になってん！もうずっと“じいじ”“じいじ”って言うてくれてた」と振り返り「次の日もお礼の電話が掛かってきて！もう“じいじ”“じいじ”言うて。めっちゃ友達になったんですよ」と話した。
そんな同作の脚本を手掛けた小西は、7月18〜19日によしもと道頓堀シアターで開催される『よしもとお笑いレストラン よしもと新喜劇プラス』でも脚本を務める。すると、寛平GMが「小西くんは芸人やめた方が…」と独特の表現で作家としての活躍を絶賛。
すると、流れで芸人引退宣言をするというコントに突入。小西は「もう芸歴15年になりまして（NSC）33期でみんな同期はどんどん売れていくんです。コロコロチキンペッパーズ、霜降り明星、マユリカに男性ブランコ、ZAZYときて、すごいメンバーがいる中、自分は何をやってるんだろうと思い始めたところに、寛平GMが『お前はもう作家になっていけ』ということで、本日をもちまして、作家に転身いたします」と宣言したところで、松浦真也が悲しい音楽をギターで奏でて笑いに変えた。
寛平GMは『よしもとお笑いレストラン』での小西の脚本について「読んで、みんな感動してた。すごく良い本やで！だから、新喜劇、NGKでもやったらどうや？って」と改めて絶賛。寛平GMからの称賛の声に小西は「これにしがんで方方で言い続けます」と返していた。
なお、小西は7月23日によしもと道頓堀シアターで、ポストという小道具一つだけの『オルタナティブ新喜劇』を開催する。
【写真】満面の笑みの野崎塁
今月の振り返りでは、5月29日に行われた『間寛平Presents 濱田祐太郎が今年も見せる!?盲目の新喜劇』の話題に。寛平GMは「タップ（ダンス）やって盛り上がって。ほんまに濱田くん頑張ったよね。よう覚えたと思う」と濱田を絶賛していた。
そんな同作の脚本を手掛けた小西は、7月18〜19日によしもと道頓堀シアターで開催される『よしもとお笑いレストラン よしもと新喜劇プラス』でも脚本を務める。すると、寛平GMが「小西くんは芸人やめた方が…」と独特の表現で作家としての活躍を絶賛。
すると、流れで芸人引退宣言をするというコントに突入。小西は「もう芸歴15年になりまして（NSC）33期でみんな同期はどんどん売れていくんです。コロコロチキンペッパーズ、霜降り明星、マユリカに男性ブランコ、ZAZYときて、すごいメンバーがいる中、自分は何をやってるんだろうと思い始めたところに、寛平GMが『お前はもう作家になっていけ』ということで、本日をもちまして、作家に転身いたします」と宣言したところで、松浦真也が悲しい音楽をギターで奏でて笑いに変えた。
寛平GMは『よしもとお笑いレストラン』での小西の脚本について「読んで、みんな感動してた。すごく良い本やで！だから、新喜劇、NGKでもやったらどうや？って」と改めて絶賛。寛平GMからの称賛の声に小西は「これにしがんで方方で言い続けます」と返していた。
なお、小西は7月23日によしもと道頓堀シアターで、ポストという小道具一つだけの『オルタナティブ新喜劇』を開催する。