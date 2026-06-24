オリジナルアニメ『レベルロボチカ』制作決定 2050年の渋谷を舞台にした近未来SF
原案・Mika Pikazo氏による描きおろしビジュアルも公開
2050年の渋谷を舞台にした近未来SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』が制作されることが発表された。あわせて、本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazo氏による描きおろしビジュアルとコメントが公開された。
【画像】続報は近日発表！オリジナルアニメ『レベルロボチカ』公式X
本作は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるイラストレーター・Mika Pikazo氏が2017年に個人作品（同人誌）として発表。その後、〈PSYCHO-PASS サイコパス〉シリーズなどを手掛ける脚本家の吉上亮氏とともに『レベルロボチカ Episode #β（ベータ）』を発表し、22年には2冊の小説版『RE:BEL ROBOTICA 0』と『RE:BEL ROBOTICA』（三雲岳斗著）がそれぞれ新潮社より発売されている。
今回制作されるアニメでは、2050年の渋谷を舞台に、原作の世界観を受け継ぎながら、アニメオリジナルの新たな物語を展開する。
描きおろしビジュアルでは、謎の少女・リリィが笑顔でこちらに手を伸ばす姿が描かれている。「私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品は、かわいいキャラクターたちと、そして登場するさまざまな人間たちの営みの中で希望と異質さを表現している。オリジナルアニメ『レベルロボチカ』をどうぞお楽しみに!!」とMika Pikazoからのコメントも寄せられた。
さらに、Mika Pikazo氏は7月2日〜5日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のアニメ・ポップカルチャーイベント『Anime Expo 2026』のKey Visual Illustratorに就任。同イベントのキービジュアルを手掛けており、期間中にはパネルイベント出演やブースでの展示も実施され、ブースでは本作の特製小冊子が配布されるほか、現在制作中の本編の一部などを使用したティザーPVもいち早く見ることができる。
■Mika Pikazo コメント
私が2017年に同人誌として制作した「レベルロボチカ」がテレビアニメ化します！たくさんの方と長い月日の中で話し合いを重ねながら、協力し合いながら、「幸せ」が当たり前に享受できるようになった世界の中で生きる人間たちのお話を作りました。私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品はかわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ「レベルロボチカ」をどうぞお楽しみに!!
■イントロダクション
ロボチカ。それは人間によく似た機械。
ロボチカ。それは人間に奉仕する存在。
ロボチカ。それは人間を幸せにするために生まれた。
西暦2050年――
情報技術の飛躍的進歩によって、
あらゆる人間に快適で幸福な人生が約束されている近未来の東京・渋谷。
謎の少女リリィ。彼女の存在が、世界を揺るがす。
2050年の渋谷を舞台にした近未来SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』が制作されることが発表された。あわせて、本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazo氏による描きおろしビジュアルとコメントが公開された。
【画像】続報は近日発表！オリジナルアニメ『レベルロボチカ』公式X
本作は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるイラストレーター・Mika Pikazo氏が2017年に個人作品（同人誌）として発表。その後、〈PSYCHO-PASS サイコパス〉シリーズなどを手掛ける脚本家の吉上亮氏とともに『レベルロボチカ Episode #β（ベータ）』を発表し、22年には2冊の小説版『RE:BEL ROBOTICA 0』と『RE:BEL ROBOTICA』（三雲岳斗著）がそれぞれ新潮社より発売されている。
描きおろしビジュアルでは、謎の少女・リリィが笑顔でこちらに手を伸ばす姿が描かれている。「私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品は、かわいいキャラクターたちと、そして登場するさまざまな人間たちの営みの中で希望と異質さを表現している。オリジナルアニメ『レベルロボチカ』をどうぞお楽しみに!!」とMika Pikazoからのコメントも寄せられた。
さらに、Mika Pikazo氏は7月2日〜5日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のアニメ・ポップカルチャーイベント『Anime Expo 2026』のKey Visual Illustratorに就任。同イベントのキービジュアルを手掛けており、期間中にはパネルイベント出演やブースでの展示も実施され、ブースでは本作の特製小冊子が配布されるほか、現在制作中の本編の一部などを使用したティザーPVもいち早く見ることができる。
■Mika Pikazo コメント
私が2017年に同人誌として制作した「レベルロボチカ」がテレビアニメ化します！たくさんの方と長い月日の中で話し合いを重ねながら、協力し合いながら、「幸せ」が当たり前に享受できるようになった世界の中で生きる人間たちのお話を作りました。私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品はかわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ「レベルロボチカ」をどうぞお楽しみに!!
■イントロダクション
ロボチカ。それは人間によく似た機械。
ロボチカ。それは人間に奉仕する存在。
ロボチカ。それは人間を幸せにするために生まれた。
西暦2050年――
情報技術の飛躍的進歩によって、
あらゆる人間に快適で幸福な人生が約束されている近未来の東京・渋谷。
謎の少女リリィ。彼女の存在が、世界を揺るがす。
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