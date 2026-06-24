M!LKの佐野勇斗さんが、スキンケアブランド「ドクターシーラボ®︎」の新ブランドアンバサダー就任式に登壇。書道六段の腕前を披露しました。

【写真を見る】【M!LK・佐野勇斗】狄CMめちゃくちゃイイじゃん瓠嵬如廖屮ぅい犬磴鵝彗腑機璽咼垢凌逝弍っぷり発揮





佐野さんは爛疋ターシーラボ®︎は10代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なものを感じました瓩函⊃轡屮薀鵐疋▲鵐丱汽澄悉任を喜びました。









自身が出演する新CMについて燹陛仂豼亜縫僉璽董璽轡腑鵑涼罎如⊇蕕瓩童たんですけど...。めちゃくちゃイイじゃん瓩函去年大ヒットしたM!LKの楽曲『イイじゃん』ポーズを披露。さらに『滅』ポーズも披露し、報道陣に「フォトタイム」を促すサービスっぷりを見せていました。





そして、書道六段の腕前を持つ佐野さんが、ドクターシーラボ®︎のお気に入りポイントを書道で表現。力強く達筆に「透明感」と表すと猖夕身も「くすみやすいな」って感じることがあったりして、その時にこの化粧水を使って透明感を上げてきたので瓩函◆崕顱廚帽めた思いを語りました。









MCから、夢や目標と向き合う際に意識していることを聞かれると爛瓮鵐弌爾5人と向き合って、全員が全員を思い合ってリスペクトする。そして、M!LKのスタッフ陣、チームの皆と向き合う。そしてファンの皆さん、ミルキーズと向き合うのは、すごく意識していることです。それしかないといっても過言ではないくらい、向き合うことは意識しています瓩函関わる全ての人に感謝とリスペクトを伝えました。









佐野さんが出演する新CMは、今月25日より放映されます。



【担当：芸能情報ステーション】