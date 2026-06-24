■FIFAワールドカップ2026 グループスK第2戦 コロンビア 1 ー 0 コンゴ民主共和国（日本時間24日、エスタディオ・グアダラハラ）

「ワールドカップ（W杯）北中米大会」開幕から2週間あまり、グループステージ第2戦の最終試合となるグループKのコロンビア（FIFAランク13位）対コンゴ民主共和国（同46位）の1戦が行われ、初戦でウズベキスタンに快勝したコロンビアが1ー0でコンゴ民主共和国を破り2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

スタンドには黄色のコロンビアサポーターが多く詰めかけたスタジアムで、前半立ち上がりコロンビアが敵陣ゴールを脅かす展開が続いた。前半6分には、DFダニエル・ムニョス（30）がゴール前に弾かれたこぼれ球を押し込んだがオフサイド判定。コロンビアの猛攻を防いだのがコンゴ民主共和国の守護神、リオネル・エンパシ（31）だ。前半10分、コロンビアの不動のエース・FWハメス・ロドリゲス（34）が豪快ミドルシュートを放つもエンパシがパンチングで弾いた。前半ハイドレーションブレイク（飲水タイム）までにコロンビアは8本中5本の枠内シュートを放っているが、エンパシの好セーブに阻まれた。

前半は両チーム得点には結びつかず後半、再びコロンビアの猛攻がコンゴ民主共和国のゴールを脅かす。しかし、”コンゴの守護神”エンパシが至近距離からのシュートを左足で弾くなど、コロンビアを苦しめる展開が続いた。このまま点が入らずエンドを迎えるかと思われたが、後半31分、長い均衡を破ったのはコロンビア。ペナルティーエリア内にいたムニョスがパスを受け、そのままゴール右に先制弾を突き刺した。これには今まで好セーブを見せていたコンゴ民主共和国のGKエンパシも手も足も出なかった。2試合連続ゴールとなったムニョスは前半にシュートを放つも“幻の先制弾”となったが、この一撃で“リアル先制弾”に変えた。コロンビアサポーターのボルテージは最高潮。その後も敵陣ゴールを攻めたコロンビア、ムニョスの先制弾が決勝弾となり1−0で勝利、初戦に続き勝ち点「3」を手にした。

2連勝したコロンビアがグループK一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。次戦は日本時間28日、グループ首位をかけ強敵・ポルトガル（同5位）と対戦する。

【グループK】

1 コロンビア 勝ち点6（得失点差 3、総得点4）

2 ポルトガル 勝ち点4（得失点差 5、総得点6）

3 コンゴ民主共和国 勝ち点1（得失点差-1、総得点1）

4 ウズベキスタン 勝ち点0（得失点差-7、総得点1）