東京ばな奈『ダブルバナナ味』誕生！35周年記念の新作スイーツをチェック

東京土産の定番として愛され続ける「東京ばな奈」が、2026年に35周年を迎えました。そんな記念すべき年に登場するのが、新作『35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味』です。ブランド史上初となる“ダブルバナナ製法”を採用し、これまで以上にバナナの魅力を引き出した注目の一品。東京ばな奈ファンはもちろん、スイーツ好きの方も見逃せない新時代の味わいをご紹介します♡

35周年を彩る新作ダブルバナナ味

1991年の誕生以来、多くの人に親しまれてきた東京ばな奈。累計販売数20億個を突破し、世界中で愛されるブランドへと成長しました。

今回登場する『35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味』は、東京ばな奈ワールド192種類目、スポンジケーキシリーズ30種類目となる記念すべき新商品です。

最大の特徴は、ブランド初となる“ダブルバナナ製法”。

外側には本物のバナナを丁寧に裏ごししたバナナカスタードクリームを使用し、内側には果肉感を残して煮詰めたバナナコンフィチュールを閉じ込めています。

二層のバナナが重なり合うことで、まるで完熟バナナを味わっているかのようなフルーティーな風味を楽しめます。

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冷やして楽しむ新しいおいしさ

『ダブルバナナ味』は、そのまま食べるだけでなく冷やして楽しむのもおすすめです。

冷蔵庫で30分から1時間ほど冷やすことで、バナナカスタードクリームとバナナコンフィチュールがひんやりとした口当たりに変化。

ねっとりとした食感が増し、より生バナナに近い濃厚な味わいを感じられます。

また、35周年記念商品らしく、パッケージはミラーボールを思わせる華やかなデザインを採用。手土産や帰省土産としてはもちろん、自分へのご褒美スイーツとしてもぴったりです。

長年愛される定番の東京ばな奈と食べ比べを楽しむのもおすすめ。優しい甘さの定番派か、フルーティーな新作派か、家族や友人と語り合いながら楽しめそうです♪

商品情報と販売店舗

35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味

価格：4個入：756円（税込）／8個入：1,404円（税込）／12個入：2,095円（税込）

発売日：2026年7月1日（水）～

※終売日未定

販売店舗：東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）／東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店／羽田空港第1ターミナル2F マーケットプレイス 特選洋菓子館／羽田空港第2ターミナル2F 国内線出発ロビー 東京食賓館 時計台3番前／ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店（※4個入のみ販売）

35周年の特別な味を楽しんで

東京ばな奈35周年の節目に誕生した『ダブルバナナ味』は、バナナの魅力を存分に引き出した特別なスイーツです。

史上初のダブルバナナ製法による濃厚でフルーティーな味わいは、これまでの東京ばな奈とはひと味違う新しいおいしさ。

東京駅や羽田空港などで購入できるので、東京土産としてはもちろん、話題の新作スイーツを楽しみたい方もぜひチェックしてみてくださいね♡