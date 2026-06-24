フォークデュオ『あのねのね』のメンバーでタレントの原田伸郎さんが6月23日、自身のインスタグラムを更新。人工股関節の手術を受けたことを明かしました。

【写真を見る】【 あのねのね・原田伸郎 】 人工股関節の手術を報告「10年ほど前から左足の股関節に痛み」 術後1日目の笑顔も公開





原田さんは「突然のお知らせで、ごめんなさい」と切り出したうえで、「もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を６月22日にいたしました」と報告しました。手術は無事に終わり、「おかげ様で無事きれいにスッポンと入れてもらうことができました」と経過を説明しています。









投稿は、術後1日目となる6月23日に行われたもので、原田さんは「今日は術後1日目ですが元気に歩いています」と術後の状態が順調であることを伝えています。また「膝もしっかり曲がって（普通は一週間ほど膝も曲がりにくいそうです）」とつづり、回復の早さをアピールしました。









投稿された写真には、病室内で点滴スタンドにつかまりながら笑顔を見せる原田さんの姿も写っています。









原田さんは「これからリハビリをしっかりやって早く復帰できるように頑張ります!!」と意気込みを示しており、早期復帰に向けて前向きな姿勢を見せています。









この投稿に「ビックリしました〜でもお元気そうで何よりです」「無理しないで、ぼちぼちリハビリして下さいね」「痛みが無くなって、またゴルフ思い切り楽しめますね」「術後1日目で歩行 今の医学は凄いですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】