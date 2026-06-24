WEST.の神山智洋が、グループ初となるソロプロジェクトを始動。アーティスト名義 Tomohiro Kamiyamaとして、自身33歳の誕生日である7月1日に1stシングル「G.O.D.」（読み：ジーオーディー）を配信リリースする。

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神山は2014年にWEST.としてCDデビューし、今年で12年。グループ活動では歌やダンスにとどまらず、作詞作曲や振付も手がけてきた。今回のプロジェクトでは、さらなる表現の可能性を追い求め、ソロ名義として新たな挑戦をスタートさせる。

ソロ1曲目となる「G.O.D.」は、作詞作曲を神山自身が手がけた楽曲。MVの振付はKaita（RHT.）と神山による共作となっている。“シンガソング × RAP × ダンス”を凝縮した内容に仕上がっているという。

神山はプロジェクト立ち上げについて、「表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました」とコメント。

さらに、「今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます」と語っている。

「G.O.D.」は7月1日0時より各音楽配信サービスで配信開始。あわせて同日23時には、WEST.公式YouTubeチャンネルでMVのプレミア公開も予定されている。

・神山智洋 コメント

表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。

“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。

今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。

（文＝リアルサウンド編集部）