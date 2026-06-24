セガは、Nintendo Switch 2版『ソニックフロンティア 超・デラックス』のデジタル版を6月24日に発売した。あわせて、パッケージ版を9月17日に発売することも決定した。

【画像あり】Switch 2の性能にあわせて最適化 スクリーンショット・特別版セット内容

本作は、2022年に発売され全世界累計販売本数450万本以上を記録した『ソニックフロンティア』を、Nintendo Switch 2向けに最適化したタイトル。グラフィックを重視するモードと、フレームレートを重視するモードを選択可能で、より美しく滑らかなプレイ体験が可能になっている。

他機種版で配信された無料大型アップデート第1弾から第3弾までをすべて収録。新たなモードや衣装、エミー、ナックルズ、テイルスのプレイアブル化といった追加ストーリーまでを含む。さらに、各種ゲーム内アイテムや、デジタルデラックス版特典の「デジタルアートブック＆ミニサウンドトラック」なども収録している。

本作は、ステージ選択時に使用されていたワールドマップ自体に遊びを拡張し、遊べるワールドマップ「オープンゾーン」として進化させた次世代のステージクリア型アクションゲームである。

各マップに設置されたギミックにより、コースという概念にとらわれない全方位へのハイスピードゲームプレイが楽しめる。「オープンゾーン」には「バトル」「謎解き」「サイドクエスト」「電脳空間」などの要素が用意されており、プレイスタイルによって自由な順番で遊ぶことが可能だ。

公式ECサイト「セガストア オンライン」では、パッケージ版に豪華特典が付属する「セガストア オンラインDXパック 35thアニバーサリーエディション」の予約も開始。

特別に描き下ろされた限定イラストを使用したタペストリーのほか、「ソニック」シリーズ35周年を記念したオリジナルグッズを同梱する。セット内容はパッケージ版本体、描き下ろしタペストリー、オリジナルデザインTシャツ（M／L／XL）、オリジナルパスケース、アクリルキーホルダーとなっている。

あわせて、PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch、XBOX Series X｜S、XBOX One、PC（Steam／Epic Games Store）用ソフト『ソニックフロンティア』デジタル版の販売価格改定も実施。通常版は税込6,589円から税込4,990円に、デジタルデラックス版は税込7,689円から税込5,990円に変更された。価格改定はデジタル版のみが対象で、反映タイミングはプラットフォームにより異なる場合がある。

また、Nintendo Switch 2デジタル版の発売を記念し、6月24日12時よりソニック公式Xアカウントにて記念キャンペーンを開催する。公式アカウントをフォローの上、対象のキャンペーン投稿をリポスト、または指定のハッシュタグ「#ソニフロスイッチ2に登場」をつけて本作のオススメポイントや注目している点を投稿した人の中から、抽選で「えらべるPay」や豪華オリジナルグッズをプレゼントする。

（文＝リアルサウンドテック編集部）