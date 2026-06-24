バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam用ソフト『ドラゴンボール ゼノバース３』の最新映像「第1弾PV」を公開した。

【画像あり】新キャラクターや新要素「ソウルチェンジ」が確認できるPVカット

今回公開された「第1弾PV」は、ゲームプレイ映像が初解禁となる映像。主人公（プレイヤー）が所属する「GS（グレートサイヤ）戦隊」や、主人公が普段通う西の都の大学で出会う新たな仲間たちの姿が確認できる。あわせて、新たなバトルアクション「ソウルチェンジ」によるバトルシーンも公開された。

また「DRAGON BALL OFFICIAL SITE」では、海外イベントで解禁された試遊ROMを使った先行プレイレポートを公開中。歴戦の戦士たちの力を宿して闘う「ソウルチェンジ」の詳細など、本作ならではの進化した最新アクションについて触れられている。

本作の舞台となるのは、鳥山明によって描かれる個性豊かなキャラクターたちが登場する、これまで見たことのないドラゴンボールの未来の世界「AGE 1000」。西の都が発展し、大きな賑わいを見せる世界で、プレイヤーは仲間たちと共に「GS戦隊」の一員として、西の都で待ち受ける新たな物語を体験することとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）