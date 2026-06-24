＜承認欲求？＞学校で強烈ママ…SNSにも投稿？＜第1話＞【前編まんが】#親の行動アリ？ナシ？
子育てをしていると、さまざまな親に出会うはず。頭では子育ての価値観は人それぞれだと理解していても「それってアリ？」「少しおかしくない？」と違和感を覚えることも少なくありません。親の言動の根底には子どもへの愛情があるはずなのに、なぜ行きすぎた言動になってしまうのでしょうか？
私（アイ、30代）は小学校1年生の息子（ソラ）と、夫（スバル、30代）の3人で暮らしています。近いうちに息子の小学校で学校公開が行われる予定です。保護者が学校へ行くのは入学式以来。息子のクラスメイトには同じ保育園出身の子もいて、私のママ友も何人かいます。でも大半が面識のない保護者です。私は園児から小学生へと成長した息子の姿を見られる期待と、慣れない環境で知らない保護者たちに会う緊張でそわそわしています。
小学校に入学して初めての学校公開日。
今回は初回ということもあってか、ほぼ全員の保護者が参加していました。親子で体操やダンスをしたあと、最後は子どもたちだけで障害物競争を行います。 保護者たちはその子どもたちの姿を微笑ましく見守っていました。
障害物競走の順位をめぐってリヒトくんママが担任の先生に文句を言いはじめました。
どうしてもわが子が「1位」だと言うのです。
その後、校庭で解散したのですが、リヒトくんママは他の先生も巻き込んで話し続けていました。そして数日後、仕事帰りに寄ったスーパーで息子のクラスメイトのママ友に会いました。
小学校の学校公開で、親子参加の体育の授業が行われました。
和やかな雰囲気のなか、子どもたちだけの障害物競走が始まります。
するとリヒトくんママはリヒトくんのことを熱烈に応援し始めたうえ、2位の結果に不満を露わにしたのです。
リヒトくんママは周囲の保護者や担任に強く抗議しただけでなく、後日その不満をSNSに発信していました。
先生たちの名前を匂わせていたことを知った私はリヒトくんママの行動に違和感を覚えます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
私（アイ、30代）は小学校1年生の息子（ソラ）と、夫（スバル、30代）の3人で暮らしています。近いうちに息子の小学校で学校公開が行われる予定です。保護者が学校へ行くのは入学式以来。息子のクラスメイトには同じ保育園出身の子もいて、私のママ友も何人かいます。でも大半が面識のない保護者です。私は園児から小学生へと成長した息子の姿を見られる期待と、慣れない環境で知らない保護者たちに会う緊張でそわそわしています。
小学校に入学して初めての学校公開日。
今回は初回ということもあってか、ほぼ全員の保護者が参加していました。親子で体操やダンスをしたあと、最後は子どもたちだけで障害物競争を行います。 保護者たちはその子どもたちの姿を微笑ましく見守っていました。
障害物競走の順位をめぐってリヒトくんママが担任の先生に文句を言いはじめました。
どうしてもわが子が「1位」だと言うのです。
その後、校庭で解散したのですが、リヒトくんママは他の先生も巻き込んで話し続けていました。そして数日後、仕事帰りに寄ったスーパーで息子のクラスメイトのママ友に会いました。
小学校の学校公開で、親子参加の体育の授業が行われました。
和やかな雰囲気のなか、子どもたちだけの障害物競走が始まります。
するとリヒトくんママはリヒトくんのことを熱烈に応援し始めたうえ、2位の結果に不満を露わにしたのです。
リヒトくんママは周囲の保護者や担任に強く抗議しただけでなく、後日その不満をSNSに発信していました。
先生たちの名前を匂わせていたことを知った私はリヒトくんママの行動に違和感を覚えます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙