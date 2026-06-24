「オフが取れたら？」「暑い夏と寒い冬、どちらが好き？」 2択質問に答える政田夢乃の意外な一面 北海道出身なのに「寒いの苦手……」
キャロウェイアパレルが日本版インスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶ政田夢乃が「どちらを選ぶ？ 2択質問」に回答する動画を投稿した。
【動画】チーズケーキが好きな政田夢乃 得意でないケーキが意外だった!?
好きなファッションを聞かれると、「ゴルフの時は『カラフル』です」「色があった方が可愛いかなって思います」と答えたが、「私服は『モノトーン』が好き」と正反対。「あまり目立ちたくないので、黒とか多めです」。この日も「CALLAWAY」の文字を、白・ピンク・ブルーのボーダー柄にアレンジしたポロシャツに、淡いピンクのミニスカートという爽やかカラフルコーデで登場していた。暑い夏と寒い冬、どちらが好きかとの質問には「夏です。暑いのは耐えられるし、ゴルフがたくさんできるからです」と回答。冬を選ばなかった政田に対しスタッフが「北海道出身ですが？」と問いかけても「寒いの苦手……」と笑っていた。この他、突然のオフが取れたら「家で…寝ます」。ケーキを選ぶならチーズケーキ。「ショートケーキは得意じゃないです」と意外な好みも明かしていた。投稿を見たファンは「超可愛いなぁ」「声まで可愛い」「どんな答えでも、かわいい」と政田にメロメロ。「寒いのが苦手なのは意外でした」「今週も応援するぞー」など、数多くのコメントが寄せられていた。昨年のファイナルQTで4位に入り前半戦の出場権を獲得した政田。これまで15試合に参戦し12試合で予選を通過。6試合でトップ10に入るという好成績で、第1回リランキングは1位で通過。すでに年内の出場権も確実にするポイントを獲得しており、ファンは念願の初優勝達成を期待して熱い声援を送る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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