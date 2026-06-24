「オフが取れたら？」「暑い夏と寒い冬、どちらが好き？」 2択質問に答える政田夢乃の意外な一面 北海道出身なのに「寒いの苦手……」

「オフが取れたら？」「暑い夏と寒い冬、どちらが好き？」 2択質問に答える政田夢乃の意外な一面 北海道出身なのに「寒いの苦手……」