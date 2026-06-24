スリクソンの未発表1W、『ZXi RKT』の右用7つが適合登録！ メジャーで『LS PROTO』を使うのは4人!?
R&Aのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、住友ゴム工業（ダンロップ）の未発表プロトタイプが登録され、今週から海外男女ツアーで本格供給が始まり、米国メディア複数がSNSを中心に報じている。当該モデルは『Srixon ZXi RKT』と頭に付くシリーズで、右用7つのヘッド登録（スタンダード／MAX／TR／LS／LS＋／LS T262／LS TypeD）が適合リストで確認できる。
【画像】これが『ZXi RKT LS』の色付きの画像
スタンダードモデルと思しき『Srixon ZXi RKT』の識別マーキングを見ると、8・9・10.5度のロフト登録を確認。キーテクノロジーと思しきものはフェースに記載されている「RKT FACE」で、現行モデルの「i-FLEX」と異なるため、その初速性能や飛距離も気になるところ。
また、日本のダンロップスポーツマーケティング広報は「KPMG全米女子プロゴルフ選手権」に出場する契約選手の使用ギアを公開。その中身を見ると『SRIXON ZXi LS PROTO』ドライバーの使用者が4名おり、『ZXi RKT LS』と付く4つのどれかは不明だが、畑岡奈紗、勝みなみ、ジェニー・シン、アシュリー・ブハイが『LS PROTO』ドライバーを使用予定とのこと。 ただし、『SRIXON ZXi LS PROTO』と記載されていても、新作プロトタイプとは限らない。現行の未発表ヘッドを含むなら、『ZXi LS』と付くものが15個（Diamond×2／＋×2／T242／T243／T244／T246／T248／T249／T251／T252／T253／T254／Mini）と大量に『LS PROTO』が存在するため、「どのLSを使うか？」にも注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】これが『ZXi RKT LS』の色付きの画像
【画像】現行と新作PROTOを並べて比較
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スタンダードモデルと思しき『Srixon ZXi RKT』の識別マーキングを見ると、8・9・10.5度のロフト登録を確認。キーテクノロジーと思しきものはフェースに記載されている「RKT FACE」で、現行モデルの「i-FLEX」と異なるため、その初速性能や飛距離も気になるところ。
また、日本のダンロップスポーツマーケティング広報は「KPMG全米女子プロゴルフ選手権」に出場する契約選手の使用ギアを公開。その中身を見ると『SRIXON ZXi LS PROTO』ドライバーの使用者が4名おり、『ZXi RKT LS』と付く4つのどれかは不明だが、畑岡奈紗、勝みなみ、ジェニー・シン、アシュリー・ブハイが『LS PROTO』ドライバーを使用予定とのこと。 ただし、『SRIXON ZXi LS PROTO』と記載されていても、新作プロトタイプとは限らない。現行の未発表ヘッドを含むなら、『ZXi LS』と付くものが15個（Diamond×2／＋×2／T242／T243／T244／T246／T248／T249／T251／T252／T253／T254／Mini）と大量に『LS PROTO』が存在するため、「どのLSを使うか？」にも注目したい。
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