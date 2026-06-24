有田哲平、休養していたマツコのお見舞いに行っていた やり取り明かす「その恥じらいはすっげえあんのよ」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、23日放送のTBS『有田哲平とコスられない街』に出演。休養していたマツコ・デラックスのお見舞いに行ったことを明かした。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。その中でマツコについて話題が及んだ。
番組で共演するSUPER EIGHTの村上信五は「口は悪なってますね。2ヶ月たまってたから」と笑いを誘った。その間にマツコがサッカーにハマり「ワールドカップ観に行きたいから2ヶ月休み延長しようかな」と言っていたことを明かし、「ふざけんなよと。それくらい心はリフレッシュしていました」と笑いを交えて話していた。
有田はお見舞いに行ったとし「首にコルセットしていたけど、しゃべりが止まんないわけよ。相変わらずの毒舌でバンバン悪口とか言うのよ。“そのままテレビに出たらいいじゃん”って言ったら“コルセットは嫌”って。その恥じらいはすっげえあんのよ」と話していた。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていた。
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番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。その中でマツコについて話題が及んだ。
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マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていた。