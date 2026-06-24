タレントのタモリ（80）と京大の山中伸弥教授（63）によるNHK科学番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」（土曜後7・30、隔月放送）のMC陣に歌手のMISIA（47）が新加入することが24日、明らかになった。東京・渋谷の同局で会見が行われ、発表された。次回放送は7月4日で「宇宙とは何か？」がテーマとなっている。

昨年7月にスタートした、生命や科学の不思議を新たな視点でひもといていく番組。MISIAはオファーが来た時の心境を「光栄」と笑顔で振り返った。「新しいことを学んだり、出合うことが大好き」と前のめりで「視聴者と同じ目線で学びながら感動や好奇心を伝えていけたら」と意気込んだ。制作統括の白川裕之氏はMISIAに「音楽を通して人間の在り方などに真摯（しんし）に向き合い続けていらっしゃる」という印象を抱いており、「番組の“深い探求”と響き合う」と起用理由を明かした。

今年3月までは女優の吉岡里帆（33）もMCを務めていが、5月放送回のMCはタモリと山中氏の2人体制だった。タモリは「私も山中先生もあまり人間的な情緒がない。2人だと殺伐した雰囲気があるので、加わっていただいて感謝しております」と、笑いも誘いながらMISIAの加入を喜んだ。