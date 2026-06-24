活発な梅雨前線の影響で、九州は大雨となっています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また、南から二つの台風が北上してきていて、注意が必要です。

九州では、活発な梅雨前線の影響で、発達した雨雲がかかり続けています。24日朝は鹿児島県で線状降水帯が発生して猛烈な雨が降り続き、薩摩川内では、12時間の雨量が170ミリを超える大雨となりました。

25日にかけては、九州から東海にかけて、各地で非常に激しい雨が降り大雨となりそうです。

25日昼までの予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、九州北部や近畿、東海で200ミリとなっていて、26日にかけて、雨量はさらに増えるでしょう。九州では、引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。

一方、南の海上には、台風7号と8号があって、北上してきています。

強い台風7号は、25日から26日にかけて沖縄や奄美に接近したあと、日曜日の朝にかけて、西日本や東日本にも暴風域を伴ったまま近づく可能性があります。

また、台風8号は、土曜日にかけて、伊豆諸島や関東に近づく可能性があります。

最新の情報に注意が必要です。