hockrockb、新曲「名もない花」をTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』EDテーマとして書き下ろし！

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hockrockb が、新曲「名もない花」をTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』のEDテーマとして書き下ろした。

「名もない花」は、誰もが親しみやすいミドルテンポの爽やかなサウンドに、自分らしさを胸に強く前へ踏み出せるよう背中を押す歌詞を乗せた、hockrockb流の応援歌。タイアップ発表にあわせて、本楽曲を使用したアニメ放送直前PVも公開された。

『ワールド イズ ダンシング』は、三原和人による漫画を原作とする新作アニメーション。争いが絶えない動乱の時代、好奇心の強い美しき少年・鬼夜叉（cv.花守ゆみり）が人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく― 後に『能』を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない、600年の時を経て続いていく、ダンシングストーリー。7月2日（水）22時よりTOKYO MX、BS朝日、TVQ九州放送ほかにて順次放送、Prime Videoでの地上波先行・最速配信、ほか各種配信プラットフォームでの配信も予定されている。

また、「名もない花」のリリース日が7月15日に決定し、タイトルを力強い筆文字で表現したジャケット写真も公開した。前作アルバム『朝の迎え方』以来、約1年ぶりとなる、hockrockbの新作に注目してほしい。

＜堀胃あげは (Vo, G) コメント＞

綺麗事のない、ストイックな作品と制作チームの「本気」に痺れ、生きる全てを唄に尽くす喜びを思い出しました。

陽に咲く人、影に散る人、その両者の汗と涙で固められた道の上に今この足で立っている。

だからこそ、飾りも妥協も抜きにした言葉と音でこの作品に関わらせていただけること、心の底から感謝しております。

この世界を舞う、まだ名のないあなたに届きますように。

●リリース情報

hockrockb デジタルシングル

「名もない花」

2026年7月15日配信開始

配信リンクはこちら

https://TF.lnk.to/hkrcb_namonaihanaPR

●作品情報

TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』



TOKYO MX 7月2日（木）より 毎週木曜 22:00〜

BS朝日 7月3日（金）より 毎週金曜 23:00〜

TVQ九州放送 7月3日（金）より 毎週金曜 17:00〜

サンテレビ 7月2日（木）より 毎週木曜 24:00〜

KBS京都 7月2日（木）より 毎週木曜 22:00〜

メ〜テレ 7月2日（木）より 毎週木曜 22:00〜

HBC北海道放送 7月2日（木）より 毎週木曜 25:26〜

ミヤギテレビ 7月2日（木）より 毎週木曜 25:29〜

RCC中国放送 7月2日（木）より 毎週木曜 25:56〜

配信情報

Prime Videoで地上波先行・最速配信決定！

ほか各配信プラットフォームにて配信決定！

＜イントロダクション＞

舞などなくても生きていけるのに―

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代、

北朝の征夷大将軍・足利義満は着々と権力を強めていた。

猿楽を舞う観世座の座頭・観阿弥の子として生まれた少年、鬼夜叉。

「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱えながら、

気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う。

好奇心の強い美しき少年は人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、

無常の世に生きる新しい舞を形作っていく―

三原和人によるモーニング刊行の衝撃的『能』漫画がついにアニメ化！

アニメでしか見られない躍動感のある舞・謡い、心が動くシーンの数々―

『舟を編む』『バクテン!!』の黒柳トシマサ×『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』のCypic

さらに豪華キャストでお届けする最高クオリティのアニメーションが今、花開く。

これは後に『能』を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない、

600年の時を経て続いていく、ダンシングストーリー。

＜ストーリー＞

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う―。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。

【CAST】

花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、松田洋治、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、沢城みゆき、石谷春貴、瀬戸芭月

【STAFF】

原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』（講談社モーニングKC刊）

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌、井上一宏

色彩設計：佐藤直子、成毛久美子

３D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)

題字：根本 知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次、川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：Cypic

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime

hockrockbオフィシャルサイト

https://www.hockrockb.jp/

hockrockb | TOY’S FACTORY

https://www.toysfactory.co.jp/artist/hockrockb/