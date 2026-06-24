M!LK佐野勇斗、上半期の輝かしい思い出明かす「何にも代えがたい嬉しさがありました」
【モデルプレス＝2026/06/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で開催された「ドクターシーラボ（R）新ブランドアンバサダー就任式」に出席。上半期の輝かしい思い出を明かした。
【写真】書道6段のM!LKメンバー、直筆美文字
2026年の上半期で輝いている思い出を聞かれた佐野は「先日、記憶に新しい『MAJ』で、M!LKが5つの賞をいただけて」と国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のGrand Ceremonyにて5冠を受賞したことを回想。「あの瞬間っていうのは、何にも代えがたい嬉しさがありました。M!LKの5人でああいうステージの上に立たせてもらって、賞をいただけるというのはなかなかない経験なので。それはすごく輝かしい思い出です」と振り返った。
また、リフレッシュ方法や好きな過ごし方を質問されると「友達と、M!LKのYouTube以外に、個人でやっているYouTubeのチャンネルがあるんですけど、そのYouTubeを撮りに外出したりするっていうのは、すごくリフレッシュになりますね。自然が多いところに行ったりもしますし、自分の好きなことをYouTubeを通して出来ているというのが、すごく僕の中では楽しいです」と返していた。
限界を超えて果て無く追い求めていることについては「目標を決めているんですよ。昔から大学の受験をするときとか、大きな目標を定めて、そこから逆算するっていうのをやっているんですけど、その大きな目標っていうのは、自分がここまでだったらいける可能性があるなっていう、自分の思っている限界を超えた大きな目標を立てるっていうのは、意識していますね。自分で限界を決めたくないなっていうのがあって」と明かした。
最後に、改めてアンバサダーとしての意気込みを問われると「僕自身が何年も使っていて、すごく気に入っている商品なので、より多くの皆様に、この商品の素晴らしさを分かっていただけるように、アンバサダーとしてたくさん皆さんに知ってもらえるように、頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました」と笑顔で語っていた。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗、上半期で輝いている思い出は？
2026年の上半期で輝いている思い出を聞かれた佐野は「先日、記憶に新しい『MAJ』で、M!LKが5つの賞をいただけて」と国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のGrand Ceremonyにて5冠を受賞したことを回想。「あの瞬間っていうのは、何にも代えがたい嬉しさがありました。M!LKの5人でああいうステージの上に立たせてもらって、賞をいただけるというのはなかなかない経験なので。それはすごく輝かしい思い出です」と振り返った。
◆佐野勇斗、アンバサダーの意気込み語る
限界を超えて果て無く追い求めていることについては「目標を決めているんですよ。昔から大学の受験をするときとか、大きな目標を定めて、そこから逆算するっていうのをやっているんですけど、その大きな目標っていうのは、自分がここまでだったらいける可能性があるなっていう、自分の思っている限界を超えた大きな目標を立てるっていうのは、意識していますね。自分で限界を決めたくないなっていうのがあって」と明かした。
最後に、改めてアンバサダーとしての意気込みを問われると「僕自身が何年も使っていて、すごく気に入っている商品なので、より多くの皆様に、この商品の素晴らしさを分かっていただけるように、アンバサダーとしてたくさん皆さんに知ってもらえるように、頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました」と笑顔で語っていた。（modelpress編集部）
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