近畿では、明日25日にかけて南部を中心に局地的に非常に激しい雨が降り、道路が冠水する恐れがあります。中部でも激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。その後も近畿では断続的に雨が降り、26日(金)にかけて総雨量が300ミリを超える大雨になる所がある見込みです。土砂災害や河川の増水・氾濫に注意が必要です。また、27日(土)頃は台風7号の影響でさらに大雨リスクが高まり、暴風や高潮となる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認してください。

今日24日夜から近畿は梅雨前線の影響で大雨の恐れ

今日24日午前の近畿は、和歌山県を中心に明け方から雨が降り始め、次第に兵庫県、大阪府、奈良県にも雨の範囲が広がりました。



今日24日午後は、九州から四国沖にのびる梅雨前線が次第に北上するため、近畿では湿った空気の流れ込みが強まり、さらに雨の範囲が広がる見込みです。夜は中部・南部でバケツをひっくり返したような激しい雨が降り、傘が役に立たなくなるような所があるでしょう。



明日25日は、梅雨前線が近畿まで北上する見込みで、中部・南部では、一層、湿った空気の流れ込みが強まり、大気の状態が不安定になるでしょう。午前中が雨のピークで、南部では非常に激しい雨が降る所があり、道路が冠水する恐れがあります。低い土地の浸水や河川の増水に注意が必要です。また、午後も断続的に雨が強まり、近畿南部では26日(金)にかけての総雨量が300ミリを超える予想の所があります。土砂災害にも十分注意してください。

27日頃は台風7号が影響 大雨に加え暴風・高潮も

26日(金)、台風7号は沖縄近海へ進み、台風が運んできた熱帯由来の暖かく湿った空気が、西日本の南岸にのびる梅雨前線に流れ込むでしょう。近畿では、台風が近づく前から、前線の影響で断続的に強い雨が降る見込みです。



その後、台風7号は、27日(土)頃、西日本の南岸を進むでしょう。近畿では、はじめ台風の北側にのびる前線の影響で広い範囲で雨が強まり、台風が近づくとさらに大雨のリスクが高まる見込みです。また、台風が近づくのに伴い風も強まり、南部を中心に暴風となる恐れがあります。高潮や高波にも注意が必要です。台風への備えは早めに行い、最新の気象情報や交通情報を確認するようにしてください。



28日(日)は、台風7号に伴う雨雲は次第に東へ抜けていきますが、その後も湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。

非常に激しい雨とは

「非常に激しい雨」とは、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。